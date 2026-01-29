Pleno de San Sebastián insta al Gobierno local a "agilizar" la puesta en marcha de un centro de acogida para migrantes

Imagen de un pleno del Ayuntamiento de San sebastián - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián ha instado al Gobierno municipal donostiarra, a iniciativa de Elkarrekin Donostia, a "agilizar al máximo las gestiones necesarias" para que la ciudad cuente, "a la mayor brevedad", con un centro "integral" de acogida a las personas migrantes siguiendo el modelo del Harreragune del Consistorio de Bilbao.

Todos los grupos municipales (PNV, PSE, EH Bildu y Elkarrekin Donostia), salvo el PP, han dado su apoyo a esta moción de control presentada por la edil del grupo Elkarrekin Donostia Arantza González.

González ha recordado que "la población migrante en Donostia supone el 10,6% del total, habiéndose incrementado en un 4% en los últimos diez años" y ha apuntado que "con frecuencia estas personas son las que mayores situaciones de vulnerabilidad y pobreza sufren, siendo lo más extremo el hecho de no tener ni siquiera un hogar en el que vivir".

"Para la inmensa mayoría de estas personas no es sencillo acceder a los recursos que ofrecen el Ayuntamiento u otras instituciones o entidades debido al desconocimiento generalizado que tienen de esos recursos, unido a otros problemas como los idiomas", ha denunciado, para añadir que ello provoca a su vez "un aumento de las situaciones de vulnerabilidad".

En este contexto, ha explicado que el Ayuntamiento de Bilbao dispone del servicio especializado Harreragune para la acogida, la información y orientación de personas migrantes, creado por el Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de la capital vizcaína, y gestionado por Zehar-Errefuxiatuekin. "Su objetivo es acompañar a las personas migrantes que llegan a Bilbao en su proceso de establecimiento en la ciudad, y en el acceso a derechos y oportunidades en condiciones de igualdad", ha indicado, para añadir que se trata de "que no tengan que ir a cinco o seis lugares diferentes", sino que en uno sólo puedan "conocer cómo iniciar de la mejor forma posible su vida en nuestra ciudad", ya que se enfrentan a "una carrera de obstáculos".

Además, ha destacado que Harreragune "está siendo muy bien acogido por las personas migrantes que llegan a Bilbao, ya que se les proporciona una respuesta personalizada con información relativa al empadronamiento, a los trámites de extranjería, a la tarjeta sanitaria, a la escolarización de menores, al aprendizaje de lenguas oficiales y otros idiomas o sobre la orientación laboral, entre otros, todo ello en un mismo lugar".

González ha señalado que, según informó el Gobierno municipal donostiarra en comisión, "el Gobierno Vasco prevé hacer una valoración del Harreragune de Bilbao pasados dos años desde su puesta en marcha para analizar la apertura de centros similares también en Donostia y Gasteiz".

Es por ello que su grupo presentó esta moción, que ha sido aprobada, en la que se insta al Ejecutivo local "a agilizar al máximo las gestiones necesarias para que Donostia cuente, a la mayor brevedad, con un centro integral de acogida a las personas migrantes siguiendo el modelo del Harreragune del Ayuntamiento de Bilbao".

El concejal donostiarra de Diversidad, Inclusión y Medio Ambiente, Iñigo García, ha reconocido que el pilotaje de Harreragune en Bilbao está siendo "una experiencia relvante", con más de cuatro mil personas atendidas en un año, desde un "enfoque razonable y responsable". Además, ha señalado que el Ayuntamiento donostiarra trabaja para "estar preparados", viendo cómo funcionaría este recurso en la capital guipuzcoana, para ofrecer "asesoramiento" a las personas migrantes que llegan a la ciudad en cuestiones como obtener la tarjeta sanitaria, formación en idiomas o acompañamiento y ha esperado que el Gobierno Vasco pueda implantar este centro en la capital guipuzcoana "lo antes posible".

Desde EH Bildu la concejal Izar Hernando también ha apoyado la apertura de este recurso que, a su juicio, no debe limitarse a "facilitar" a las personas migrantes desenvolverse en el "laberinto burocrático", sino también ser "un espacio de acogida" donde se les explique "las dinámicas de la ciudad" en cuestiones relativas también a su asociacionismo, fiestas en los barrios, etc.

Por su parte, el portavoz del PP, Borja Corominas, ha criticado esta moción, cuyo grupo ha votado en contra, porque "no se puede normalizar" que haya personas que "sistemativamente vienen sin un plan" a la ciudad. A su juicio, San Sebastián "nop uede hacerse cargo" de ellas y los fondos públicos deben destinarse solamente a "quienes se comprometen con una inserción laboral y social efectiva, sin renunciar a trabajar y sin un historial previo de delincuencia". Así, ha rechazado la concesión de ayudas "a los que no quieren integrarse".