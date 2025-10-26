PNV acusa a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de valerse de "la antipolítica"

BILBAO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del BBB del PNV, Iñigo Ansola, ha acusado a EH Bildu de "jugar sucio contra la patria vasca" y de mirar a "todas partes menos a la violencia" y por ello, tras asegurar que esta coalición se vale de la "antipolítica", ha afirmado que quien no condena la violencia "no es un político digno del país".

Ansola ha acudido este domingo a Galdakao donde ha asistido al acto del 120 aniversario de la apertura del primer batzoki de esta localidad vizcaína.

En sus primeras palabras, el presidente del BBB ha mostrado su "más firme solidaridad" a los pueblos y ciudadanos que sufren la violencia en Gaza o Ucrania. "Sabemos perfectamente lo que es tener que vivir bajo la amenaza de la violencia y el terrorismo. Por eso, hoy mismo, decimos ¡necesitamos la Paz en el mundo!", ha asegurado.

En su discurso Ansola ha indicado también que "los cantos de sirena de la política actual parecen invitar a entrar en la polarización y la demagogia, el espectáculo y el barro", pero ha mostrado su orgullo porque el PNV no ha caído "en esa deriva y esas provocaciones".

"No hemos caído en la política fácil del insulto, la descalificación y el populismo. La política limpia es el legado que hemos recibido y es el legado que queremos dejar. Nuestra vía política es más difícil, sí. Pero por eso hoy podemos compartir el orgullo jeltzale, un modelo de compromiso con la construcción social, cultural y nacional de Euskadi en el día a día. Política limpia, política constructiva", ha remarcado.

Ansola ha advertido de que se están viviendo "episodios de antipolítica" y en Euskadi "siempre protagonizados por los de siempre y todos ellos dirigidos contra la Ertzaintza".

"Con violencia en Gasteiz o empleando instituciones como la universidad pública. Lo que debe ser sede de la cultura, la formación, los valores y la convivencia, convertida en foro de exclusión y de odio contra la Ertzaintza. Bildu, como siempre, mirando a todas partes menos a una, a la principal: a la violencia y al señalamiento de quienes no piensan como ellos", ha reprochado a la coalición abertzale.

A su juicio, eso se debe a que EH Bildu también "se vale de la antipolítica para hacer política" y "juega sucio contra la patria vasca".

"Hoy quiero trasmitir un mensaje claro: la violencia, el señalamiento y el odio no tienen cabida en nuestro país", ha añadido. Ansola ha asegurado que, para condenar la violencia, "no hace falta ser juez o ser cura". "Es suficiente con ser un político digno y quien no condena la violencia no es un político digno de este país", ha dicho.

ESTATUTO

Por otra parte, ha recordado que este sábado se conmemoraba el 46 aniversario de la aprobación del Estatuto y el PNV, según ha destacado, lo ha hecho entregando al Gobierno español un documento con 10 propuestas para completar el Estatuto. "Ya tendremos tiempo de fiestas. Ahora toca pico y pala, ahora toca cumplir la palabra dada, pagar una deuda histórica con la sociedad vasca. Este gobierno español tiene la oportunidad de demostrar que las leyes y los compromisos están para cumplirse. Veremos", ha apuntado.

Según ha destacado, hoy está sobre la mesa la posibilidad de dar "un paso adelante en calidad de vida, en derechos como pueblo, en autogobierno", ya que se está trabajando con el resto de partidos para tratar de llegar a un acuerdo sobre el nuevo Estatuto.

Ansola ha indicado que, para ese acuerdo, los socios, en una primera etapa, son "conocidos y necesarios" -PNV, PSE y Bildu- y ha destacado que es preciso un "consenso que supere el actual". El líder jeltzale ha defendido "un acuerdo a tres como base para acudir a Madrid y plantear a la sociedad vasca un proyecto con viabilidad política". "No vamos a alimentar frustraciones", ha agregado.

Según ha defendido, ese acuerdo debe reconocer la realidad nacional de Euskadi, el euskera, la cultura vasca, la singularidad del autogobierno que deriva de nuestros Derechos Históricos y completar todas las capacidades políticas del autogobierno vasco.

Ansola cree que hay una "oportunidad única" para que todas las competencias, las actuales y las nuevas capacidades políticas, "sean de verdad de la ciudadanía vasca".

"Una oportunidad única de acabar con el mercadeo continuo con el contenido del autogobierno vasco. Una oportunidad única para blindar nuestras competencias y que nadie pueda modificarlas, adaptarlas a su gusto o utilizarlas como moneda de cambio. Un sistema que garantice lo obvio: el cumplimiento de la palabra dada. Lo obvio en Euskadi, pero que los sucesivos Gobiernos españoles llevan 46 años sin cumplir", ha apuntado.

Ansola ha añadido que el Concierto Económico es "un cofre de doble llave" y "ninguna de las dos partes puede imponer su criterio a la otra", sino que "es necesario el pacto entre iguales".

Por ello, plantean aplicar este modelo a las relaciones políticas con el Estado, "una relación bilateral efectiva que impida el incumplimiento o la erosión del autogobierno pactado".

"Un Concierto político que reconozca el hecho diferencial vasco, nos ofrezca más capacidades políticas para responder a los nuevos retos y un sistema de garantías imparcial. Reconocemos el valor del autogobierno y el camino recorrido por Euskadi con el Estatuto de Gernika. Pero que no nos pidan celebrar un incumplimiento. Que no nos pidan renunciar a nuestros derechos. Eso no lo haremos jamás", ha advertido.