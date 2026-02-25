PNV acusa a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente de la Ley de Juventud

Archivo - El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha acusado a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente y por lectura única de la Ley de Juventud, que espera esté aprobada este verano para poder aumentar las medidas de control de los 'udalekus', y dar tranquilidad a las familias de estos menores. "Cuando hablamos de proteger a personas menores de edad, no hay tiempo que perder", ha asegurado.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Díez Antxustegi ha preguntado a la formación soberanista "cuál es su alternativa" si no puede tramitarse la Ley de Juventud por el procedimiento de lectura única y si los plazos no se acortan.

"No hay tiempo que perder, hay que hacerlo lo más rápido posible, y en este caso en el Parlamento teníamos una herramienta que nos permitía hacerlo de la manera más rápida posible", ha dicho, para mostrar su incredulidad por que EH Bildu se haya opuesto a esta medida de urgencia.

En este sentido, ha manifestado que no entiende "cómo ha habido grupos que, con excusas, con artimañas, han entorpecido que esto se haga de la forma más rápida posible, y que en este momento estén poniendo en riesgo que para verano, para cuando llegue la temporada y la campaña de udalekus, esto vaya a poder estar aplicándose".

Por ello, ha expresado su preocupación porque, mientras el PNV está convencido y trabaja para proteger a los menores, "hay otros que parece que están más pensando en protegerse a sí mismos".

El dirgente jeltzale añadido que, quienes se opongan a que se pueda tramitar la ley "lo más rápido posible", tendrán que dar explicaciones a las familias, "que lo que quieren es tranquilidad para que los menores puedan ir este año a los udalekus con todas las garantías y con toda la protección".

BERNEDO

En referencia a la investigación de presuntos delitos contra la libertad sexual de varios menores de edad que se habrían podido cometer en el campamento de Bernedo, ha señalado que "desde que se han conocido determinados acontecimientos, se han puesto medidas y ahora mismo la herramienta "más importante" con la que se podía contar es la de cambiar la ley de juventud para "introducir determinados elementos y medidas que lo que iban a hacer era poner a los menores en el centro y darles la mayor protección posible".

"Yo creo que la gente entiende que, cuando estamos hablando de proteger a menores, no hay tiempo que perder y no puede haber excusas", ha aseverado, para indicar que algunos "hablan mucho de debate, pero realmente no sabemos qué es lo que piensan sobre lo que está pasando, sobre lo que ha pasado en Bernedo".

El PNV, según ha explicado, va a seguir trabajando en el Parlamento porque la ley se apruebe "lo antes posible". "Después veremos también qué es lo que pasa a través de otro tipo de normativas, otro tipo de instrumentos, para tratar de trasladar a las familias la mayor tranquilidad posible y para, de todas las formas posibles, tanto desde el punto de vista de la ley como desde el punto de vista de otras acciones reglamentarias o legales, poder proteger a los menores", ha subrayado.

Joseba Díez Antxustegi ha censurado que EH Bildu haya decidido "entorpecer, torpedear o utilizar artimañas" para que no salga adelante este norma cuanto antes. "No entiendo o no sé qué buscan intentando alargar esto, intentando que esto llegue lo más tarde posible o que no podamos llegar al verano", ha concluido.