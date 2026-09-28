PNV de Barakaldo conmemora en octubre el 40 aniversario de la recuperación del Batzoki Zarra de Los Fueros

Cartel del 40º aniversario del Batzoki Zaharra, en Barakaldo (Bizkaia) - EAJ-PNV

BILBAO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Barakaldo conmemorará durante el mes de octubre el 40 aniversario de la recuperación del Batzoki Zarra del Paseo de Los Fueros, una efeméride que la formación jeltzale quiere aprovechar para recordar la historia de una de sus sedes más emblemáticas y, al mismo tiempo, poner en valor la trayectoria de la formación jeltzale en el municipio durante las últimas décadas.

El antiguo Barakaldoko Euzko Batzokia abrió sus puertas en el Paseo de Los Fueros el 6 de noviembre de 1932. El edificio, de tres plantas y frontón en su parte trasera, se convirtió en uno de los principales centros del PNV en Barakaldo.

Además de acoger la actividad de la agrupación local, sus instalaciones fueron utilizadas por organizaciones como Emakume Abertzale Batza y Solidaridad de Trabajadores Vascos, y por diferentes iniciativas culturales, sociales y deportivas.

Con el estallido de la Guerra Civil, el Batzoki sufrió el impacto de la represión franquista. El edificio fue bombardeado en septiembre de 1936 y, tras la entrada de las tropas franquistas en Barakaldo en junio de 1937, fue incautado y destinado a distintos usos, entre ellos cuartel de milicias y oficina de vigilancia, y posteriormente sede del Frente de Juventudes y colegio de Salesianas.

Tras la recuperación de la democracia, el PNV Barakaldo inició en septiembre de 1977 las gestiones para recuperar el patrimonio que había sido incautado durante la dictadura. En el caso del Batzoki de Los Fueros, el proceso se prolongó durante casi una década, hasta que el 26 de octubre de 1986 los jeltzales barakaldesas recuperaron la posesión de la sede.

Cuatro décadas después, en PNV preparado un programa que pretende recuperar testimonios, imágenes y recuerdos de aquella trayectoria, así como reconocer a las personas que hicieron posible la recuperación del Batzoki Zarra.

RECUPERAR LA MEMORIA DEL BATZOKI

Los actos programados comenzarán este próximo jueves, 1 de octubre, con la inauguración, a las 18.45 horas en el bar del Batzoki de Barakaldo, de una exposición fotográfica que reunirá imágenes de diferentes épocas y de distintos momentos y actividades vinculadas al Batzoki de Los Fueros.

La muestra pretende recuperar parte del archivo gráfico de la organización y acercar a las nuevas generaciones imágenes de un espacio que durante décadas fue escenario de reuniones, celebraciones, actos políticos y actividades sociales y culturales.

Ese mismo día, a las 19.00 horas, el Batzoki de Barakaldo acogerá además un encuentro con el Lehendakari Iñigo Urkullu, que abordará el tema 'Compromiso con las personas-Euskadi, bien común'.

La programación continuará el siguiente jueves, 15 de octubre, a las 19.00 horas, con una charla histórica a cargo de Goio Bañales, centrada en los primeros años de la democracia en Barakaldo y en el proceso que culminó con la recuperación del Batzoki Zarra.

La conferencia estará elaborada a partir de la recopilación de información y testimonios de Josu Sagastagoitia, primer alcalde de Barakaldo de la democracia, y de Benito Bengoa, presidente de la Junta Municipal que culminó las gestiones para recuperar el Batzoki Zarra.

El objetivo será acercarse a aquellos años desde el testimonio de quienes participaron directamente en el proceso.

El programa culminará el sábado 24 de octubre con el acto central del 40 aniversario, que comenzará a las 11.30 horas en Bide Onera con la izada de la ikurriña. A continuación, a las 11.35 horas, tendrá lugar el mitin central en el mismo lugar, en el que intervendrán la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y el presidente del Bizkai Buru Batzar (BBB), Iñigo Ansola.

Tras el acto político, a las 12.30 horas, se realizará un trikipoteo desde Bide Onera hasta el Batzoki de Barakaldo, donde está prevista a las 14.00 horas una comida con la afiliación. Para finalizar, homenajeará a la Junta Municipal de PNV de Barakaldo de 1984-1986, que culminó las gestiones para recuperar el Batzoki Zarra.