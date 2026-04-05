PNV celebrará un gran acto en mayo, a un año de los comicios que deciden seguir haciendo país o dejar que "lo deshagan"

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en el Aberri Eguna. - H.BILBAO/EUROPA PRESS

BILBAO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha anunciado que en mayo celebrarán "un gran acto" en el que mostrarán su "fuerza y determinación" en un momento, a un año de las elecciones municipales y forales, en el que hay que decidir si se sigue "haciendo país" o se deja a "otros que lo deshagan" y está en juego seguir construyendo "un país confíable" o dejar que "lo conviertan en un espacio de confrontación y bloqueo". "Nos jugamos si Euskadi sigue siendo un país que avanza o si cae en el ruido , en la parálisis o en la división estéril", ha remarcado.

Esteban ha lanzado este mensaje en el marco del Aberri Eguna que el PNV ha celebrado este domingo en la Plaza Nueva de Bilbao, en un acto en el que también ha tomado la palabra el Lehendakari, Imanol Pradales.

El líder jeltzale ha defendido una "patria libre en una Europa libre" porque son "abertzales" pero "no odian" lo que es distinto" y ha asegurado que el Aberri Eguna es un acto también de revindicación y hay que definir "qué tipo de país" se quiere porque "no todos los abertzales" tienen la misma visión de patria.

Esteban ha asegurado que el PNV quiere "un país confiable, un país con estabilidad, democrático, que respeta los derechos humanos, solidario".

El presidente del EBB ha manifestado que han ido "avanzando de cero" y han "llegado lejos" pero "nada de esto está "garantizado" y, según ha apuntado, el país de hoy se debe "en gran medida" al PNV.

"Somos los mejores defensores del autogobierno vasco. Nunca hemos puesto piedras en el camino en contra de nadie. Remamos a favor, no en contra de nadie. Y eso es lo que marca la diferencia: construir en lugar de bloquear, avanzar en lugar de dividir", ha señalado.

Esteban ha advertido que el autogobierno y los derechos no están garantizados y no todo está asegurado "pase lo que pase" porque "no hay nada irreversible" y hay que "luchar por aquello que se quiere".

"PAÍS QUE AVANZA"

En este sentido, ha recordado que se está a un año de unas elecciones, las municipales y forales, en las que se "juega mucho", el rumbo del país y si Euskadi "sigue siendo un país que avanza, que responde, que genera oportunidades, o si cae en el ruido, en la parálisis o en la división estéril".

"Nos jugamos si seguimos construyendo, de la mano de nuestro Gobierno, con el Lehendakari a la cabeza, un país confiable o si dejamos que otros lo conviertan en un espacio de confrontación y bloqueo. Este es uno de esos momentos que marcan etapa", ha remarcado Esteban que ha indicado que el PNV mostrará "su fuerza y su determinación en un gran acto en mayo, que supondrá un punto de inflexión".

"Porque lo que está en juego no es solo quién gobierna, sino cómo queremos vivir y qué país queremos dejar a quienes vienen detrás. Estáis todos convocados a ese gran acto. Es el momento de decidir si seguimos haciendo país o si dejamos que otros lo deshagan", ha asegurado Esteban.

NUEVO ESTATUS

Esteban ha manifestado, por otra parte, que el PNV mantiene una actitud "constructiva, propositiva y sincera" en las conversaciones en torno a un nuevo estatus y van a poner "todo" para conseguir un acuerdo.

"Pero ese acuerdo tiene que suponer un salto real. Un salto real en reconocimiento nacional, arbitraje y presencia exterior. Ahora otros también han usado esa misma expresión. Supongo, quiero creer que significa que estamos en la misma onda", ha asegurado, en referencia a las palabras del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que ha afirmado recientemente que "si hay un acuerdo con el estatus, será porque supone un salto".

También ha destacado que están trabajando para conseguir un acuerdo en torno a la ley del euskera para "dotarla de seguridad jurídica" y van a intentar "el acuerdo hasta el último segundo del último minuto". "Un acuerdo que dé garantías y que concite una mayoría en el Parlamento Vasco. Confío en que será posible", ha apuntado.

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