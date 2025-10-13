PNV cree "intolerables" los incidentes de Vitoria y critica que EH Bildu no condene la violencia vivida en sus calles

Los jeltzales censuran "los graves incidentes" en actos de Falange y Ernai y GKS, que "desde el extremo contrario emplean" la violencia

BILBAO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El EBB del PNV ha calificado este lunes de "intolerables y muy preocupantes" los "graves incidentes" que se registraron este pasado domingo en Vitoria-Gasteiz con motivo de un acto de la Falange, contra el que se concentraron radicales de signo "contrario" que "emplean las mismas formas violentas".

Además, ha criticado la postura de EH Bildu, que "desvía la mirada" y se niega a condenar "la violencia" vivida ayer en las calles de la capital alavesa, lo que ha impedido que saliera adelante una declaración institucional con apoyo de todas las fuerzas políticas de Vitoria-Gasteiz. El texto de condena de estos hechos ha salido adelante con el apoyo de PNV, PSE-EE y PP.

La Ejecutiva nacional de la formación jeltzale, reunida este lunes, ha analizado "los graves incidentes" ocurridos este pasado domingo en Vitoria-Gasteiz con motivo de una concentración convocada por la Falange y "otras de signo contrario integradas por Ernai y GKS, entre otros colectivos", en referencia a las juventudes de Sortu (formación integrada en EH Bildu) y la organización juvenil de carácter comunista formada por disidentes con la actual estrategia de la izquierda abertzale, respectivamente. Los altercados se saldaron con un total de 19 detenidos y veinte agentes de la Policía vasca heridos leves.

En un comunicado, la Ejecutiva jeltzale ha recordado que el PNV "ha tenido y tiene en la Falange española un adversario político, cuya ideología es contraria a la voluntad democrática mayoritaria" del pueblo vasco.

Además, considera que, "desde el extremo contrario y empleando las mismas formas violentas, se alimenta una espiral que no pretende otra cosa que desestabilizar la convivencia democrática".

El EBB ha calificado de "inaceptables y muy preocupantes" los altercados "que provocaron disturbios, heridas a agentes de la Ertzaintza y daños en el mobiliario urbano y la propiedad privada, además de generar situaciones de riesgo para la ciudadanía" de la capital alavesa.

IMÁGENES DE "OTROS TIEMPOS"

A su juicio, "las de ayer son imágenes propias de otros tiempos, que no tienen cabida" en la sociedad vasca y que representan "lo contrario de lo que quieren" los vascos: "una democracia basada en la convivencia, el respeto y la libertad que mira hacia delante y que ha superado ya ese pasado oscuro al que ayer nos acercaron unos y otros, representantes de las dos caras de la nostalgia histórica".

La dirección del PNV ha asegurado que "los únicos responsables" de lo ocurrido este domingo "son quienes utilizaron la violencia en las calles de Gasteiz: Falange y los grupos radicales que convocaron sendas concentraciones".

Asimismo, ha lamentado "profundamente" que EH Bildu "desvía la mirada una vez más y se niega a condenar la violencia vivida en las calles de Gasteiz, imposibilitando así que el Ayuntamiento de la capital alavesa pudiera este mediodía aprobar una declaración institucional".

Del mismo modo, el EBB se pregunta cuál de los dos comunicados realizados por la formación soberanista, el de ayer y el de esta mañana, "responde a su posicionamiento oficial, al constatar que ambos realizan una lectura diferente de lo sucedido".

"Al contrario de esa actitud, EAJ-PNV rechaza y condena la violencia en todas sus formas, provenga de donde provenga, realiza una lectura muy crítica de lo acontecido ayer, y propugna una forma de hacer política y de manifestar los distintos posicionamientos desde el respeto y de forma constructiva", ha aseverado.

Por último, el EBB ha hecho suyo el texto aprobado por los grupos municipales del PNV, PSE-EE y PP en Vitoria-Gazteiz, y ha criticado que EH Bildu y Elkarrekin hayan impedido que fuera una declaración institucional.

La declaración muestra el "apoyo y reconocimiento a la Ertzaintza y la Policía Local por la labor realizada, al tiempo que desea a los agentes heridos una pronta recuperación".