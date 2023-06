PNV cree que Podemos y Sumar han llegado a un acuerdo "por necesidad" y eso "no garantiza la unidad de la izquierda"

BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PNV en el Congreso y candidata la reelección Idoia Sagastizabal se ha mostrado convencida de que el acuerdo entre Podemos y Sumar para acudir a las elecciones generales en coalición se ha alcanzado "por necesidad" y eso "no garantiza la unidad de la izquierda". Además, en su opinión, al final "no han tenido ningún problema con el programa", sino con "el reparto de puestos o, como ellos dicen, de poltronas".

En una entrevista concedida a Bizkaia Irratia, recogida por Europa Press, Sagastizabal ha lamentado "las formas" mantenidas por Podemos y Sumar para conformar la coalición de cara a las elecciones generales, y ha asegurado que "no se entiende". "Vinieron a dejar atrás la vieja política, y mira qué formas tiene su nueva política", ha criticado.

En su opinión, "al principio, la gente era optimista, porque era un nuevo proyecto" y Yolanda Díaz "tiene otro talante". "Pero, visto qué problemas han tenido entre ellos, cómo han actuado en medios y redes sociales que si 'veto sí o veto no', y que no han tenido ningún problema con el programa, sino con el reparto de puestos o, como ellos dicen, de poltronas, no se entiende".

"Han llegado a un acuerdo por necesidad, no por convencimiento, y para mí eso no garantiza la unidad de la izquierda", ha explicado la diputada jeltzale.