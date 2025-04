PNV defiende en Bruselas la renovación del protocolo pesquero con Costa de Marfil

BILBAO 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PNV, Oihane Agirregoitia, ha acogido positivamente la propuesta de la Comisión Europea de renovar el acuerdo de asociación en el sector pesquero entre la Unión Europea y Costa de Marfil, que ofrece posibilidades de pesca a 32 embarcaciones europeas (seis menos que en el acuerdo anterior): 19 de España (14 atuneros cerqueros y cinco palangreros de superficie), once de Francia y dos de Portugal.

"Para nuestra flota vasca este acuerdo es muy importante, ya que la flota atunera vasca del Océano Atlántico opera desde el puerto de Abidján", ha explicado durante un debate en la comisión de pesca del Parlamento Europeo, a la que ha acudido este miércoles la directora de Pesca y Acuicultura del Gobierno vasco, Ixone Soroa.

Agirregoitia ha destacado la importancia del país como centro logístico y puerto de desembarco y trasbordo de capturas --se desembarcan casi 900.000 toneladas anuales-- y la pertinencia de prolongar el protocolo durante otros cuatro años (2025-2029), ya que se trata de uno de los puertos preferidos por la flota atunera para la transformación.

"La situación y los equipos y servicios del puerto de Abidján en una zona de gran explotación lo convierten en un centro logístico, un puerto de desembarque y trasbordo importante que respalda la pertinencia del nuevo Protocolo, tanto para el sector pesquero de la UE como para el país", ha destacado.

El último Protocolo finalizó el pasado 31 de julio y desde entonces las embarcaciones que operan desde este puerto están sin licencia. "La situación es muy complicada", ha advertido la eurodiputada jeltzale, que subrayado el interés de la flota vasca y europea por seguir ejerciendo la actividad pesquera en Costa de Marfil.

"Un nuevo Protocolo redundaría en interés de ambas partes. Además, contribuiría a reforzar el seguimiento, el control y la vigilancia, y también a mejorar la gobernanza de las actividades pesqueras en la región", ha dicho.

Según la propuesta presentada en marzo por la Comisión, a cambio de las posibilidades de pesca para la flota europea, la UE aportará a Costa de Marfil una contrapartida financiera anual de 740.000 euros que se distribuyen en un montante de 305.000 euros anuales por el acceso a las aguas marfileñas, más una ayuda para desarrollar el sector pesquero local por valor de 435.000 euros.

Los barcos europeos podrán beneficiarse de una cuota fija anual de 6.100 toneladas de atún, es decir, 600 toneladas más que la cuota en vigor en el protocolo anterior. Según ha explicado la Comisión, el Consejo podría adoptar el acuerdo en la segunda quincena de abril, que podría firmarse en el mes de mayo. Una vez firmado, solo quedaría obtener el consentimiento del Parlamento Europeo.

ESTÁNDARES DE PRODUCTOS IMPORTADOS

Durante la reunión de la comisión de pesca también se ha debatido el informe de iniciativa propia en el que ha empezado a trabajar la Eurocámara sobre el papel de los estándares sociales, económicos y medioambientales con vistas a salvaguardar una competencia justa para todos los productos alimentarios acuáticos y mejorar la seguridad alimentaria.

"Actualmente, el 70% de los productos del mar que consumimos en la Unión Europea se importan de terceros países, por lo que es importante no solo reducir la dependencia de terceros países, sino hacer que nuestros competidores de terceros países cumplan con las mismas normas que se le exigen al sector europeo", ha indicado, para añadir que "hay que exigir una competencia leal no solo a la producción interna de la UE, sino también a los productos del mar que vienen de fuera como importaciones teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria se garantiza con la producción interna y no con la dependencia de alimentos de terceros países".

Además, la comisión de pesca ha aprobado su posición negociadora sobre la actualización de las medidas para evitar la sobrepesca en países no pertenecientes a la UE, con lo que ya pueden empezar las negociaciones interinstitucionales con el Consejo.

El informe de la Eurocámara incluye una definición más clara de lo que entienden como "falta de cooperación" en materia de pesca sostenible y también de los países que se considera permiten una pesca no sostenible para identificarlos mejor y reforzar el control sobre la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.