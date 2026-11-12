PNV dice que es una "póliza para la Casa Vasca" y no se echará "en brazos de nadie: ni alfombras rojas ni azules"

El presidente del EBB, Aitor Esteban, en Vitoria - IÑAKI BERASALUCE - EUROPA PRESS

BILBAO, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que la presencia de la formación jeltzale en Madrid es una "póliza para proteger y cuidar la Casa Vasca" con "cláusulas claras y sin letra pequeña", y ha afirmado que no se echarán "en brazos de nadie". "Ni alfombras rojas ni azules", ha dicho, para insistir en que, con Vox, "nada".

La formación jeltzale ha iniciado la campaña en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz en un acto que ha congregado a representantes institucionales del PNV, cientos de afiliados y simpatizantes, que ondeaban ikurriñas.

Junto al Lehendakari, Imanol Pradales, y los candidatos al Congreso por Gipuzkoa, Álava y Bizkaia, Maribel Vaquero, Gorka Urtaran e Idoia Sagastizabal, ha manifestado que el PNV es "una póliza de seguros para la Casa vasca", con dos "cláusulas claras": la primera, que "el autogobierno no se toca", y la segunda, "con Vox, nada", porque los jeltzales tienen "un límite democrático claro".

"Como hemos hecho siempre, ni vamos a echarnos en brazos de nadie ni vamos a hablar desde el miedo. Ni alfombras rojas ni azules", ha sostenido Esteban.

Tras apuntar que el PNV es el Grupo Vasco porque su "referencia es Euskadi", ha subrayado que su preocupación es "qué necesita Euskadi, qué es bueno para Euskadi y qué hay que conseguir para Euskadi". "Esa es nuestra forma de estar en Madrid, con voz propia, sin formar parte de ningún bloque, sin tener que pedir permiso para defender nuestros intereses", ha añadido.

LA "PELEA POR LA MONCLOA"

Esteban ha lamentado que la agenda electoral sea "una pelea solo por la Moncloa: el PSOE pelea por quedarse en la Moncloa; el PP, por entrar; EH Bildu, por colarse en la foto de la Moncloa". "El día 29 conoceremos el resultado, pero a mí me interesa mucho el día 30. ¿Quién estará allí cuando llegue una decisión complicada?", se ha preguntado.

Por ello, ha cuestionado "quién estará cuando haya que discutir, acordar y defender el Concierto y el Cupo". "¿Quién estará cuando una empresa necesite una solución?, ¿Quién estará cuando haya que conseguir una inversión?, ¿Quién estará cuando haya que negociar una competencia?, ¿Quién estará cuando haya que decir que el pueblo vasco existe, que quiere seguir siendo y que quiere decidir por sí mismo?, ¿Quién estará cuando Euskadi se juegue algo?", ha planteado.

A su juicio, el PNV "tiene que estar en Madrid para ser la voz" de Euskadi, para que sea "protagonista" porque "tiene fuerza, tiene industria, empresas, trabajadores, conocimiento, instituciones y capacidad para avanzar".

El líder jeltzale ha reivindicado que los vascos tienen "un país que funciona y capacidad política para hacerse valer", no para "defenderse permanentemente de alguien, sino para avanzar, para conseguir cosas, para abrir oportunidades, para que aquello que decidimos aquí tenga también fuerza allí, donde se toman decisiones que nos afectan".