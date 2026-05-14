PNV elige a Mikel Arruabarrena como candidato a la Alcaldía de Elorrio "para relanzar el municipio"

El candidato del PNV a la Alcaldía de Elorrio, Mikel Arruabarrena - PNV

BILBAO 14 May. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha elegido a Mikel Arruabarrena Azpitarte como candidato a la Alcaldía de Elorrio "para relanzar el municipio". Si logra ser alcalde en las próximas elecciones de 2027, el parlamentario jeltzale abandonará la Cámara vasca para dedicarse en exclusiva a la gestión municipal.

Según ha informado el PNV en un comunicado, el actual portavoz del grupo municipal jeltzale en el Ayuntamiento encabezará una candidatura que buscará "relanzar Elorrio" y dar respuesta a algunos de los principales retos del municipio.

Arruabarrena Azpitarte afrontará su cuarta cita electoral municipal tras completar tres legislaturas como concejal en el Ayuntamiento de Elorrio, "etapa en la que ha mantenido un contacto directo y constante con la ciudadanía y ha conocido de primera mano las preocupaciones y necesidades de las vecinas y vecinos del municipio".

Licenciado en Náutica por la Escuela de Portugalete, cuenta con experiencia profesional en la empresa privada, donde trabajó durante siete años antes de incorporarse al Parlamento Vasco en octubre de 2016, Cámara en la que continúa en la actualidad.

El PNV ha puesto en valor su "trayectoria institucional, su conocimiento de la realidad local y su capacidad para liderar un proyecto serio, cercano y con ambición de futuro" para Elorrio. En ese sentido, la formación jeltzale ha señalado que uno de los principales objetivos de la próxima legislatura será "avanzar en la construcción de vivienda asequible y reforzar los servicios públicos del municipio".

Por su parte, Mikel Arruabarrena Azpitarte ha agradecido la confianza depositada en él, y ha asegurado que afronta esta nueva etapa "con ilusión, responsabilidad y muchas ganas de seguir trabajando por Elorrio".

Asimismo, ha reafirmado su compromiso de dejar su escaño en el Parlamento Vasco en caso de ser elegido alcalde con el objetivo de emplear "todos sus esfuerzos y dedicación a la gestión municipal y al futuro de Elorrio".