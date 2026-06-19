PNV espera aprobar su propuesta para blindar el euskera en las OPEs el jueves y no cree que se genere problemas con PSE

Archivo - El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, comparece a su llegada al debate de los Presupuestos de 2026, en el Parlamento vasco, a 23 de diciembre de 2025, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, espera que se apruebe el próximo jueves, con el acuerdo de EH Bildu, su propuesta para la reforma de la Ley de Empleo Público con el fin de blindar el euskera en las OPEs y dar seguridad jurídica a las oposiciones, y no cree que esta cuestión genere problemas con su socio de Gobierno, el PSE-EE.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Pres, Díez Antxustegi ha señalado que están hablando y negociando con EH Bildu, y ha apelado a tratar esta cuestión en privado porque las cosas "no están cerradas". "Lo que está claro es que nosotros tomamos una decisión valiente, que demostraba la importancia que le damos a esta cuestión", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha destacado que, "cuando se habla de seguridad vital, de bienestar, de certidumbre, en Euskadi hay muchísimas personas que quieren una plaza en la administración, un empleo fijo, que quieren ser funcionarios, y que le dedican muchísimo tiempo y esfuerzo a preparar un examen". "Y que lo que se encuentran es que, de un día para otro, puede haber un juzgado que paraliza una oposición con la incertidumbre, el estrés y la ansiedad que eso puede generar en el día a día de una persona", ha indicado.

Ante ello, el PNV decidió "tomar una decisión importante, trascendente y valiente". "En diez años de gobiernos de coalición con el PSE-EE, ha sido la primera vez que el PNV ha presentado una proposición de ley sin su socio de gobierno. Por lo tanto, es una cuestión a la que le damos muchísima importancia", ha insistido.

"LA VUELTA DEL CALCETÍN" DE EH BILDU

A su juicio, su proposición de Ley "es la más factible" porque la de EH Bildu, "en sus propios términos, ellos mismos decían que lo que venía a hacer era invertir el sistema de euskaldunización, que viene desde 1982, desde la ley de la euskera, y cambiarlo de arriba abajo, darle la vuelta como un calcetín".

"Es legítimo, cada uno tiene su planteamiento, y nosotros lo respetamos. Pero nuestro modelo, nuestra propuesta, era sensiblemente diferente. Nosotros proponíamos cambiar un elemento concreto de la ley para reforzar una cuestión concreta, darle mayor seguridad o reforzar el sistema que nos había traído hasta aquí", ha dicho.

Joseba Díez Antxustegi ha defendido que "el sistema que nos ha traído hasta aquí sí que ha dado resultados". "En el año 95, prácticamente un tercio de los trabajadores de la administración pública acreditaban algún perfil y hoy es más del 90%. Hemos pasado de un tercio al 90% en los últimos 20 años. Esto demuestra que el sistema ha funcionado, que es un sistema de éxito y da resultados", ha reiterado.

Por tanto, cree que "es muy arriesgado, también en términos de seguridad jurídica, donde el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse sobre esta cuestión, cambiar el sistema de arriba abajo".

"Nuestra propuesta no es solo más prudente, sino que aporta mayor seguridad jurídica, porque refuerza el modelo que tenemos actualmente y después veremos si le da resultado", ha subrayado.

Por ello, plantearon a EH Bildu que, visto que la propuesta jeltzale "podría ser un paso concreto, casi quirúrgico y muy factible", frente a la de EH Bildu, que supondría que "no habría vuelta atrás", se podría sacar adelante la suya que permite "pasos posteriores".

De esta forma, propusieron que aprobar su iniciativa en el Parlamento para después evaluar resultados. "En este caso, estamos hablando de hacer una evaluación conjunta de la ley, de establecer unos criterios objetivos para establecer si la ley, que esperemos que se apruebe el próximo jueves, ha dado resultado, sirve para dar seguridad jurídica, no tanto a las instituciones, sino a estas personas que se quieren presentar a estas OPEs y, en caso de que no sea suficiente, vamos a evaluar de forma conjunta qué respuesta damos después o qué medidas complementarias podemos adoptar", ha indicado.

Ese es un planteamiento que los jeltzales hicieron público, y en los términos que se está hablando ahora, en privado también". "No quiero lanzar las campanas al vuelo, me gusta ser prudente, no me gusta hablar en público tampoco de las cuestiones que estamos tratando en privado y, como muy tarde, el jueves que viene lo sabremos", ha subrayado.

En caso de aprobar con EH Bildu esta reforma legal, considera que no se generaría un problema con el PSE-EE, su socio, porque tienen "un gobierno estable". "Somos muy conscientes, muy responsables, y hemos alcanzado un nivel de madurez política, en el que sabemos que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa, y es dar estabilidad a las principales instituciones del país", ha manifestado.

También ha dicho que saben que, "en un momento geopolítico como el actual, en el que la incertidumbre está a la orden del día", Euskadi ha conseguido ser "una pequeña isla de estabilidad", algo "muy importante para las empresas que quieren invertir, y para las familias que quieren tener un futuro estable para sus hijos e hijas". "Es muy importante que seamos capaces de seguir teniendo esa responsabilidad y madurez", ha incidido.

PROPUESTA FISCAL

En cuanto a la propuesta fiscal de Bizkaia para atraer y retener el talento, que el PSE-EE denunció que, aunque habían hablado de ella, no se había acordado, ha recordado que se trata de "una norma de medidas tributarias de una de las diputaciones".

"Venimos de un año en el que se aprobó una revisión fiscal de calado, donde ya se hicieron cambios estructurales, se utilizó la fiscalía no sólo como un elemento de recaudación para las haciendas, sino también como una herramienta para responder a determinados retos, como conciliación, transición energética, vivienda, y ahí es donde se hizo una reforma importante. Y ahora estamos hablando de otra cosa", ha apuntado.

Ahora, con las nuevas normas de medidas tributarias se quiere facilitar la inversión de empresas, y que Bizkaia "sea un territorio todavía más atractivo para la inversión", algo en lo que también parece que se trabaja en Álava y Gipuzkoa, comparten con el PSE-EE.

"Tenemos que seguir renovando nuestra arquitectura fiscal e institucional para seguir siendo atractivos en materia de inversión. Es algo que se viene trabajando en el seno de la OCT, también con el PSE, y que luego alguna cuestión concreta a lo mejor no haya estado lo suficientemente aclarada, o sí, o que ahí también podemos tener versiones contradictorias", ha señalado.

Joseba Díez Antuxtegi considera que "tampoco hay que darle mayor importancia porque seguimos trabajando juntos y esas normas están ya presentadas por la Diputación de Bizkaia, y Álava y Gipuzkoa lo harán también", ha puntualizado. Además, ha dicho que son conscientes de que en Gipuzkoa y Álava hará falta hablar con algún otro partido.

NUEVO ESTATUS

Sobre nuevo estatus, que el Lehendakari anunció que dialogaría sobre esta cuestión con los partidos en junio, para después posponerlo al 31 de julio, San Ignacio, ha explicado que PNV, EH Bildu y PSE-EE siguen hablando de forma discreta.

Hablamos sin prisas, y yo creo que el Lehendakari, cuando ha planteado estas cuestiones, no lo ha hecho en términos de ponernos fecha a los partidos para que tengamos un texto cerrado. Lo que ha dicho es que se va a reunir con los representantes de los grupos para hablar y para recibir información sobre esta cuestión, que en este momento está en manos de los partidos políticos", ha especificado.

En todo caso, ha dicho que las conversaciones a tres avanzan sobre los criterios de "discreción, sin prisa y sin pausa". "Voluntad hay por las tres partes y nos obliga al menos a seguir trabajando con la ilusión de que podamos tener un nuevo Estatuto en Euskadi que sirva para las próximas generaciones", ha concluido.