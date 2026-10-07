PNV inicia de urgencia el proceso para la elección de candidatos a las generales que concluirá el 17 de octubre

Archivo - Sede de Sabin Etxea en Bilbao - EAJ-PNV - Archivo

BILBAO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV ha iniciado este miércoles con carácter de urgencia su proceso interno para la elección de las candidatas y de los candidatos que integrarán las listas con que las formación jeltzale concurrirá a las elecciones generales del 29N, y que concluirá con la Asamblea Nacional Extraordinaria el próximo 17 de octubre. Las listas propuestas a la militancia para el Congreso incluyen a Maribel Vaquero, Joseba Agirretxea y Idoia Sagastizabal, así como a la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, o al exalcalde de Donostia-San Sebastián Eneko Goia.

Según ha informado el partido dirigido por Aitor Esteban, tras el anuncio el pasado lunes de la convocatoria de los comicios por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por imperativos ajenos a la voluntad" de su Ejecutiva nacional, contemplará unos plazos más breves que los habituales, y se completará en una Asamblea Nacional Extraordinaria del próximo 17 de octubre.

El EBB ha remitido este mismo miércoles a las Organizaciones Territoriales de Araba-Álava, Bizkaia y Gipuzkoa su propuesta para la confección de las listas con que la formación jeltzale concurrirá a las generales.

En cumplimiento de lo que recogen los Estatutos del PNV, la lista remitida por la dirección jeltzale está ordenada por orden alfabético. Será la afiliación jeltzale, a través de las Asamblea Municipales, la que validará estas planchas o incorpore nuevas candidatas y nuevos candidatos en la primera vuelta, que se celebrará desde este jueves, 8 de octubre, hasta el domingo, 11 de octubre.

Cada Organización Municipal votará su propuesta definitiva en segunda vuelta, a celebrar entre el martes 13 de octubre y el jueves 15 de octubre. Las Asambleas Territoriales deberán validar esas propuestas el viernes 16 de octubre, y su decisión será tenida en cuenta por el EBB a la hora de ordenar esa lista de candidatos y candidatas, y elevar una propuesta definitiva a la Asamblea Nacional Extraordinaria, que se celebrará el sábado 17 de octubre y tendrá la última palabra.

DOBLE VUELTA

El PNV ha señalado que la convocatoria de Sánchez le obliga a "acortar al máximo" los plazos previstos en sus Estatutos, pero esto no impide a la formación jeltzale organice el proceso de tal manera que se respete la tradicional doble vuelta, "que es la que consagra el poder soberano de participación y decisión de todos y cada una de sus afiliados y afiliadas".

La lista propuesta por el EBB a las Organizaciones Territoriales está ordenada por orden alfabético. La de Álava al Congreso incluye a Txerra Molinuevo, Ibone Santos, Nagore Trepiana y Gorka Urtaran, mientras que la del Senado por este territorio la componen Eneritz Alonso, José Ignacio Arrieta, Nerea Bengoa, Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, Arantza Yarza y Saray Zárate.

Por Bizkaia, la plancha para el Congreso está integrada por Jon Andoni Atutxa, Amaia del Campo (alcaldesa de Barakaldo), Imanol Landa, Igotz López, Nerea Renteria, Idoia Sagastizabal, Aitor Sorriketa y Maitane Zearreta. Para el Senado, proponen a Nerea Ahedo, Keltse Eiguren, María Dolores Etxano, Etor Gorroño, Kepa Lambarri y Martín Pérez.

En Gipuzkoa, los candidatos propuestos para la Cámara baja son Joseba Andoni Agirretxea, Lide Amabilia, Olatz Arrese, Eneko Goia (exalcalde de Donostia-San Sebastián), Xabier Txurruka, y Maribel Vaquero. Para la Cámara alta, plantean las candidaturas de Eli Huegun, Xabier Insausti, Iker Laka, Elena Lete, Luke Uribe-Etxebarria y Bittori Zabala.