PNV lamenta la "absoluta falta de respeto de EH Bildu" a la Asamblea de Eudel, a la que pretende "deslegitimar"

BILBAO, 22 Feb. (EUROPA PRESSS) -

El PNV ha lamentado este jueves la "absoluta falta de respeto de EH Bildu" a la Asamblea de la Asociación de municipios vascos-Eudel, a la que pretende "deslegitimar" por "mero cálculo electoral", y ha asegurado que la Izquierda Abertzale, "contra lo que afirma su portavoz, no ha presentado propuesta alguna" en materia de presupuestos en las Comisiones pertinentes de Eudel.

Tras tener conocimiento de la 'información' que EH Bildu está "pretendiendo hacer llegar a la opinión pública y a la ciudadanía de Euskadi a través de la alcaldesa de Azpeitia, Nagore Alkorta", el PNV ha explicado que "a apenas 24 horas de la celebración de la Asamblea General de Eudel, los medios de comunicación han conocido hoy la contrapropuesta de EH Bildu en materia presupuestaria, antes que los propios alcaldes que conforman la Asamblea de Municipios Vascos".

En su opinión, esta actitud constituye una "absoluta falta de respeto" al órgano soberano de Eudel, conformado por los máximos representantes de los ayuntamientos vascos. "Supone, asimismo, un grave ejercicio de deslegitimación del propio gobierno de Eudel, puesto que la Asamblea es responsable de ratificar las propuestas formuladas por la Comisión Ejecutiva de la Asociación, de la que la señora Alkorta es vicepresidenta", ha reprochado en un comunicado.

Según ha subrayado, "de manera intencionada", la Izquierda Abertzale ha "obviado" todos los cauces de participación establecidos. "Los representantes de EH Bildu no han presentado propuesta alguna en las Comisiones pertinentes de la Asociación; han preferido saltarse los procedimientos internos para buscar un espacio propio en los medios de comunicación; es puro marketing político en un momento pre-electoral y revela nerviosismo y apuesta frontalmente por romper puentes por unos minutos de atención mediática", ha criticado.

Para el PNV, este no es el modelo de Gobernanza que quiere para Eudel. "Nuestro modelo es el del diálogo y el acuerdo entre electas y electos, entre iguales, al margen de siglas políticas. Eudel debe seguir siendo un actor e interlocutor institucional válido y necesario en la defensa de los intereses del poder local vasco. No podemos consentir, y no consentiremos, que se pervierta esta institución, ni que sea convertida en un instrumento al servicio de los partidos", ha concluido.