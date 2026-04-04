PNV llama a "vivir la patria" vasca para garantizar su pervivencia y no ve a Euskadi lista para un Aberri Eguna unitario

Subida del presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, al monte Bizkargi - PNV

BILBAO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha hecho un llamamiento a "vivir la patria" vasca para garantizar su pervivencia y ha señalado que en Euskadi "no se está todavía en la fase" para poder celebrar un Aberri Eguna "unitario" porque las reivindicaciones de los partidos nacionalistas son "diferentes".

Esteban ha realizado esta reflexión en el monte Bizkargi, a cuya cima ha subido, como es tradición, para llamar a los vascos a celebrar este domingo el Aberri Eguna.

"Una vez más estamos aquí en el Bizkargi, pero también en otras cimas de Euskadi donde los jelkides recuerdan y, en el caso de este monte, en concreto, que hace 89 años subieron a defender su país. Unas personas, unos hombres, muchos de los cuales, todavía están aquí, yacen aquí en las laderas de esta montaña y que creían en un país", ha añadido.

Esteban ha destacado que, "año tras año", han seguido subiendo hasta la cima de esta montaña, lo que quiere decir que "esa creencia, esa idea y ese sueño perdura y se ha transmitido".

"Ellos subieron a defender más que un territorio, más que un monte más que la tierra, ellos subieron a defender bueno un pueblo que se ha conformado a lo largo de los siglos. Primero, que existe porque el pueblo mismo piensa que existe y que es uno, por encima de fronteras administrativas, y se identifican como tal, como el mismo pueblo", ha remarcado.

Además, ha puesto en valor algunos de sus "rasgos definitorios" como su lengua, historia y unas instituciones que son "muy similares en todos los territorios", por lo que existe "una historia común y un sentimiento común". Esteban ha añadido que, más allá de eso, una patria significa "el día a día", cómo se interrelaciona y cómo se quiere "proyectar el país" en el futuro y cuáles son los valores que le van a definir.

"Por lo tanto, son muchas cosas no es sólo una mirada al pasado y una especie de mantener la tradición, es vivirlo y proyectarlo al futuro", ha destacado.

Por ello, según ha explicado, este año el lema de este año es "Aberria bizi" porque "una patria tiene que estar viva" y tiene que vivir "no en un recuerdo" sino "en los corazones y en la actitud del día a día".

"Euskadi vivirá siempre que todos y cada uno de nosotros la vivamos, cada uno en su ámbito, en las cosas que haga, que diga, en cómo se interrelacione y cómo transmita también ese legado a las generaciones venideras", ha añadido.

El presidente del EBB ha manifestado que, si se quiere que la idea de Euskadi "perviva", eso es "más que una legislación y que un territorio y es que una idea abstracta". "Es vivirlo, vivirlo día a día y para una patria viva necesitamos vivirlo desde todos y cada uno de nosotros", ha asegurado.

ABERRI EGUNA UNITARIO

En relación a si se llegará a celebrar un Aberri Eguna unitario, Esteban ha respondido que en el futuro "quizá sí" y ha indicado que, en "un país, que tiene un estado, que se considera libre, que está hecho por decirlo de alguna manera", esa cita es una celebración "conjunta de toda la gente", pero ha señalado que en Euskadi "no se está todavía en esa fase".

"Aparte de la celebración -que evidentemente lo es- hay una parte muy importante de reivindicación y lo que el PNV reivindica es el modelo de país que vislumbra, que quiere y que defiende -(europeo democrático, de respeto, con sinergias públicos privadas, un país de una democracia liberal ubicado donde está geográficamente en un proyecto europeo compartido)-", ha precisado.

Sin embargo, ha señalado que "otros abertzales" defienden "otra idea diferente y, por lo tanto, "reivindicar algo conjuntamente no tiene sentido hoy todavía" porque "reivindican cosas diferentes más allá de la celebración y del pueblo que es el mismo. Según ha precisado, eso les une pero "la reivindicación es diferente y la reivindicación forma parte, hoy por hoy, del Aberri Eguna".