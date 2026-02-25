PNV de Markina denuncia que el gobierno de EH Bildu no ha condenado la agresión a un policía local ni le ha respaldado

BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Markina-Xemein (Bizkaia) ha denunciado que el gobierno municipal de EH Bildu no ha condenado la agresión que sufrió el pasado 3 de enero un policía municipal mientras intentaba identificar a dos personas que estaban realizando pintadas en el municipio, ni respaldado al agente, por lo que ha exigido a alcaldesa, Iratxe Lasa, que rectifique su actitud tras "recriminar públicamente su actuación al agente".

En un comunicado, el PNV de Markina-Xemein ha expresado de nuevo su apoyo "inequívoco" al agente de la Policía Municipal que sufrió la agresión y ha condenado "rotundamente" tanto las pintadas como la agresión sufrida, que suponen "un ataque a la convivencia y al orden público, así como a quienes garantizan la seguridad de los markinarras".

Además, ha subrayado la importancia de que las instituciones "expresen apoyo claro y sin matices al trabajador público agredido", tal y como ha reclamado el sindicato ESAN en comunicados recientes, pidiendo a EH Bildu una "condena pública, clara y completa de cada ataque o amenaza a la Euskal Polizia, sin relativizar ni introducir coartadas" y respaldando "explícitamente a los agentes que cumplen con su deber".

Sin embargo, desde el PNV han señalado "con preocupación" que el gobierno municipal de EH Bildu "no ha trasladado ese apoyo institucional al agente afectado, sino que, por el contrario, la alcaldesa recriminó públicamente su actuación, poniendo en duda su cumplimiento del protocolo, y manifestó que no consideraba que este asunto fuera un tema que debiera tratarse en el pleno, pese a su gravedad".

"No se puede permitir que quien vela por la convivencia y el cumplimiento de la ley sea señalado públicamente por defender el interés general. Markina-Xemein necesita un Ayuntamiento que apoye con claridad y firmeza a quienes garantizan el cumplimiento de las normas y la seguridad de todos y todas", han advertido los jeltzales.

El PNV ha reiterado su compromiso con "la defensa de los servicios públicos, la protección de sus trabajadores y la promoción de una respuesta institucional firme ante cualquier acto de violencia o vandalismo que atente contra el orden y la convivencia en Markina-Xemein".