PNV no quiere "dar por perdido" un acuerdo presupuestario y cree que sería "lamentable" que EH Bildu lo rechazara

Publicado 12/12/2018 9:48:52 CET

Asegura que sería "penoso" que la coalición haya podido utilizar a los pensionistas para poder tener proyección pública en el escenario político

BILBAO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PNV Josune Gorospe no ha querido "dar por perdido" un acuerdo presupuestario con EH Bildu y cree que sería "lamentable" que la coalición soberanista lo rechazara. Además, ha asegurado que sería "penoso" que la coalición haya podido utilizar a los pensionistas para poder tener proyección pública en el escenario político.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Gorospe ha afirmado que a su partido le gustaría que hubiera acuerdo presupuestario y ha recordado que el Gobierno Vasco lleva mucho tiempo intentándolo. "Nos encantaría", ha asegurado.

En este sentido, ha señalado que "no es cierto" que haya dinero, pero falta voluntad para llegar a un acuerdo con EH Bildu. "Ellos saben perfectamente que el dinero que hay es el que, una y mil veces, el consejero Azpiazu y los diferentes consejeros del Gobierno Vasco le han hecho saber", ha apuntado.

La dirigente jeltzale ha destacado que hay 271 millones de euros que permite la regla de gasto, hay cien millones de euros más por el efecto del impuesto de hibrocarburos, lo que suma 371 millones. Según ha explicado, de ese dinero que existe para poder incorporar mejoras en el proyecto de Presupuesto en relación con el de 2018, una parte se destina a incremento salarial para los trabajadores de la Administración Pública que durante los últimos años perdieron poder adquisitivo.

Asimismo, ha recordado que se incrementa la inversión productiva más de un 7%, que en años anteriores "se había recortado considerablemente", porque genera riqueza, empleo de calidad y reactiva la economía. También ha subrayado que se aumenta el ámbito de la investigación y desarrollo un 6,5%, además de los incrementos en salud y en educación. "El margen que queda es el que queda", ha asegurado.

Josune Gorospe ha recordado que ayer el Gobierno vasco hizo pública lsu oferta, con partidas sociales en el ámbito de la RGI, "con un especial esfuerzo para poder cubrir a las personas pensionistas perceptoras de Renta de Garantía de Ingresos". "Se ha hecho un esfuerzo en el ámbito social y se está haciendo también en el del empleo y sectores desfavorecidos", ha manifestado.

La parlamentaria jeltzale ha recordado que, si no hay acuerdo, "se perdería la oportunidad de avanzar en todo esto, más todo lo que ya está incorporado en el Presupuesto". "Hay partidas nuevas que corremos el riesgo de que se queden en mitad de camino. El Gobierno podrá ir avanzando en algunos temas, pero no en otros temas. Es importante que lleguemos a ese acuerdo y que las partes hagan un esfuerzo para llegar a él", ha manifestado.

A su juicio, sería "lamentable" no alcanzar un acuerdo porque se está "en un escenario político nuevo, se ha abierto una ventana a la esperanza". "El consejero Azpiazu decía que esperemos que todos estos avances no terminen en frenazo y, sinceramente, sería penoso que EH Bildu haya podido utilizar a los pensionistas para poder tener una proyección pública en el escenario político, si realmente su vocación no es sincera y de llegar a un a acuerdo", ha dicho, para señalar que ella no quiere pensar que "esto sea así".

LOS DESFAVORECIDOS

En todo caso, ha advertido de que, "quienes saldrían perdiendo, serían todas esas personas que pueden salir favorecidas por estas medidas que se han puesto por parte del Gobierno Vasco encima de la mesa".

"Yo no quiero darlo por perdido. Siguen hablando, tenemos espacio para poder hablar hasta el último motivo. A mí no me gusta estar hasta el último minuto, pero es una cuestión personal que no me gusta mucho. Esto de los abismos en los ámbitos negociadores no creo que sea el mejor escenario. Hubiéramos preferido, sin ninguna duda, tener ya firmado ese acuerdo excelente y no perdemos la esperanza", ha subrayado.

Gorospe confía en que EH Bildu, "por otras cuestiones extra o exógenas a ese proyecto negociador", la coalición soberanista "vea condicionada su postura en relación con el proyecto de Presupuestos". "Soy optimista y tengo esperanza", ha concluido.