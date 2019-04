PNV no tendrá en cuenta el rechazo a la autodeterminación de Sánchez para su investidura, pero será "exigente" después

Publicado 09/04/2019 12:13:10 CET

Reclamará un 'sí es sí' a "cerrar el Estatuto", a un proceso de diálogo para un nuevo Estatus en Euskadi y a la refundación del Estado

BILBAO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado este martes que no tendrá en cuenta el rechazo a la autodeterminación por parte del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, para apoyar o no su investidura, pero será "exigente" después.

En una comparecencia ante los medios de comunicación celebrada en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, en la que ha suscrito, junto al líder del PDeCAT, David Bonvehí, la declaración de ambas formaciones nacionalistas para reforzar su cooperación en Europa, Ortuzar ha recordado que el PSE-EE, en su día, "paseó pancartas" favorables al derecho de autodeterminación, que portaron "dirigentes históricos" socialistas como Ramón Rubial o Txiki Benegas. "Se ha movido un poco el Partido Socialista desde el 78", ha indicado.

No obstante, ha asegurado que entiende el presidente del Gobierno español "no sea muy partidario de la autodeterminación de las naciones que cobija el Estado español". "¿Eso es un obstáculo para nosotros?. Por una vez, le voy a dar la razón a Arnaldo otegi, que dijo hace poco que para ellos no lo iba a ser. Si no lo va a ser para Otegi, tampoco lo va a ser para nosotros", ha apuntado.

El líder jeltzale ha recordado que se trata de "poner en marcha una nueva legislatura y ver qué aritmética parlamentaria, y también para que se quiere "aprovechar estos cuatro años de legislatura". "Ahí nosotros vamos a ser mucho más exigentes con el presidente Sánchez. No va a ser tan fácil para él liquidar su relación con el PNV diciendo 'no es no'. Nosotros lo que queremos oír es que si es 'sí es sí'", ha apuntado.

En esta línea, ha reclamado un "sí es sí a cerrar el Estatuto de Gernika , si es sí a abrir un proceso de diálogo con las instituciones legitimas vascas, si son capaces de alumbrar desde Euskadi un nuevo marco de autogobierno, un nuevo Estatus para el futuro", y que "si es sí a que haya una refundación del Estado español y un nuevo modelo territorial".

"El actual está claramente en crisis y superado por los acontecimientos. Necesitamos oír menos 'no es no' y más 'sí es sí'. A partir de cuántos sí consigamos, seguramente tomaremos una decisión o la otra", ha concluido.