Gorka Urtaran - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PNV por Álava para el Congreso de los Diputados, Gorka Urtaran, ha reclamado la transferencia a Euskadi de las competencias necesarias para una "gestión integral" de la migración, con el fin de que la comunidad autónoma pueda desarrollar un modelo de integración que compagine "derechos y deberes" para las personas procedentes de otros países.

Urtaran ha participado este martes en un acto electoral junto al inmueble en el que el Gobierno del Estado tiene previsto abrir un centro de acogida para personas refugiadas en Vitoria-Gasteiz.

En su intervención, centrada en la política migratoria, el candidato 'jeltzale' ha recordado que Euskadi "es una sociedad que necesita relevo generacional", porque su crecimiento vegetativo es negativo y el proceso de envejecimiento "está haciendo que se compense la pérdida de población con población migrante". "Por lo tanto, la llegada de personas de fuera no sólo es una oportunidad, es una necesidad para Euskadi", ha subrayado.

En todo caso, ha indicado que estas llegadas requieren de "una gestión adecuada", especialmente debido a "la dimensión que están alcanzando los flujos migratorios en estos momentos en Europa". "Es preciso hacer una buena gestión del fenómeno para facilitar la integración de las personas que llegan a Euskadi y también para dar respuestas a las demandas y a las necesidades que tienen", ha señalado.

Gorka Urtaran ha considerado que Euskadi "necesita gestionar la inmigración con responsabilidad", ya que "está en juego la convivencia, el empleo y la cohesión social". Para ello, ha añadido que "es necesario, entre otras cosas, "una política migratoria ordenada, regular y segura".

"DERECHOS, DEBERES Y OPORTUNIDADES"

El candidato alavés ha afirmado que el PNV defiende "un modelo de integración que garantice derechos, deberes y oportunidades", es decir, "una migración en la que se incorpore el concepto de la integración, pero también de la responsabilidad y del cumplimiento de la normativa y de las obligaciones".

Urtaran ha afirmado que en el proceso de acogida e integración, las personas migrantes "tienen que tener garantizados sus derechos, pero también tienen que mostrar un esfuerzo por su integración laboral, social, por el cumplimiento de los deberes y también de las normas de convivencia". "Derechos sí, y obligaciones también", ha añadido.

A su vez, ha considerado necesaria "una mayor coordinación interinstitucional". En este sentido, ha lamentado que el Estado español "no está planificando adecuadamente ni gestionando adecuadamente los flujos migratorios", y que "tampoco está dejando a las comunidades autónomas las competencias suficientes para poder hacerlo".

Urtaran, en referencia a la crisis migratoria que afecta a la ciudad autónoma desde este pasado verano, ha manifestado que "lo que ha pasado en Ceuta no puede volver a ocurrir", y que "no se puede gestionar un proceso peor que como se hizo en Ceuta". "Faltó de previsión, faltó planificación, faltó una respuesta inmediata", ha criticado, para denunciar a continuación la "asombrosa tibieza" mantenida por el Gobierno de España respecto a Marruecos asombrosa.

El cabeza de lista del PNV para el Congreso por Álava ha añadido que en materia de inmigración "existen leyes", y ha subrayado que "las leyes están para cumplir, también las europeas". En este sentido, ha subrayado la importancia de contar con "una frontera ordenada en Europa que garantice el derecho de asilo, sí, pero también la entrada regular a nuestras fronteras".

GESTIÓN INTEGRAL

En un plano más cercano, ha afirmado que el PNV reclama para Euskadi "la gestión integral de la migración", con el fin de contar con "capacidad de gestión propia de todo el proceso migratorio" y, de esa forma, poder gestionar no solo las "consecuencias" de dicho proceso, sino que también sea posible contar con "herramientas" para abordar esta cuestión "garantizando la integración y la acogida de las personas migrantes y garantizando también la necesidad que tiene la sociedad de acogida".

Urtaran ha reiterado el rechazo del PNV al centro para personas refugiadas proyectado por el Ejecutivo central en el barrio Arana de Vitoria-Gasteiz. El candidato 'jeltzale' ha reprochado al Gobierno de España que pretenda "imponer de forma unilateral" este centro, y ha advertido de que no se puede abrir un recurso de estas características "sin contar con las instituciones alavesas y vascas".

"No se puede funcionar de esta manera", ha afirmado, para advertir a continuación de que "si depende" del PNV, este centro "no se va a abrir". Urtaran ha explicado que su partido se opone a este recurso, que se espera que pueda acoger en una primera fase a 120 personas, porque "no comparte este modelo de gestión de la política migratoria.

Urtaran ha afirmado que las instituciones vascas desconocen "qué proceso y qué plan de integración" propone el Gobierno central para las personas que atenderá este recinto; que tampoco se conoce "el perfil" de quienes serán acogidos en estas instalaciones; y que no se dispone de información sobre el "máximo" de personas que podría recibir finalmente el recurso.

Además, y como aspecto "más importante", ha asegurado que el tipo de modelo de atención en torno al que se ha llevado a cabo este proyecto "no garantiza la necesaria autonomía e integración de las personas migrantes a su salida".

Esto, a su juicio, "condenará" a esas personas a depender de los servicios sociales locales, "generando una situación de desprotección a las personas migrantes y un proceso de tensionamiento y saturación de los servicios públicos de Vitoria-Gasteiz, de Araba y de Euskadi".