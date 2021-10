PNV pide a Otegi que se aclare sobre ETA y las víctimas y no tome a los ciudadanos "por tontos"

Dice que las críticas de PP y Vox a Sánchez le recuerdan "en ocasiones a la actitud de EH Bildu en el Parlamento vasco"

BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del PNV Iñigo Iturrate ha reclamado al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que se aclare sobre su posición frente a ETA y las víctimas del terrorismo y no trate de tomar a los ciudadanos "por tontos".

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, Iturrate se ha referido a la declaración de la izquierda abertzale en la que mostró a las víctimas de ETA el "pesar" por su "sufrimiento" y se comprometió a "mitigarlo", así como al hecho de que todos los grupos del Parlamento, salvo EH Bildu, acordaran este jueves una declaración en la que expresan su "firme condena" a ETA con motivo del décimo aniversario del cese definitivo de la actividad terrorista.

En este sentido, el representante jeltzale ha lamentado que, "una vez más", los parlamentarios no fueran capaces de aprobar la declaración "por la falta de voluntad de un grupo de manifestar el rechazo a lo que ha pasado durante décadas en relación a la violencia política".

A su juicio, lo sucedido con EH Bildu en las últimas jornadas ha supuesto una "arrancada de caballo andaluz y parada de burro manchego", pese a que la declaración de Aiete del pasado lunes de la izquierda abertzale "parecía abrir una perspectiva nueva".

"Incomprensiblemente no se cumplieron las expectativas creadas y ayer fuimos incapaces de decir que matar estuvo mal y que la actividad de ETA fue injusta y no debió ocurrir", ha subrayado.

Por ello, ha reconocido que esa actitud de la coalición soberanista, "y más cosas", hacen dudar de la sinceridad de EH Bildu, ya que su coordinador general, Arnaldo Otegi, ha manifestado "una cosa y la contraria el mismo día".

"Un día en Eibar dice que la compensación o contrapartida para negociar con el Gobierno del Estado los Presupuestos son los 200 presos de las cárceles y al día siguiente decía lo contrario. Lo mínimo que debemos pedirle a Otegi es respeto a la ciudadanía. O no decía la verdad a su gente a Eibar o no decía después la verdad a la ciudadanía. Le pedimos que no trate de tomarnos por tontos y se aclare", ha solicitado.

Tras afirmar que el PNV tiene "claro" que los presos de ETA cuentan con derechos, y uno de ellos es tener acceso a la reinserción, Iturrate ha remarcado que para eso es necesario cumplir sus condenas en las prisiones más cercanas a sus domicilios.

"Nosotros reclamamos eso y que, además, se puedan acoger a la legalidad como el resto de los reclusos. Eso va a contribuir a normalizar la convivencia, algo que se debe asentar pese a los avances dados", ha indicado, al tiempo que ha instado a la izquierda abertzale a que "no intente tomarnos el pelo".

Así, ha insistido en que no es el PNV quien considera la declaración del pasado lunes en Aiete un movimiento táctico, sino que fue el propio Arnaldo Otegi quien posteriormente lo reconoció. "Es difícil el proceso de incorporarse a la normalidad democrática, el abandono de una estrategia político-militar... No es algo que se consigue de la noche a la mañana, pero sí es exigible un mínimo de sinceridad. Que no se pretenda hacer creer a la sociedad que les debemos algo por hacer lo que nunca tenían que haber hecho", ha reclamado.

PRESOS POR PRESUPUESTOS

Ante las acusaciones de PP y Vox respecto a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a negociar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado a cambio de la libertad de los presos de ETA, Iturrate ha señalado que "las cosas no son tan burdas.

"Al PP y a Vox se les ve demasiado el ansia mordedora por cargarse a Sánchez. Me recuerda en ocasiones a la actitud de EH Bildu en el Parlamento vasco. Durante la pandemia, las actitudes de PP y Vox contra el Gobierno el Estado y las de EH Bildu contra el Gobierno Vasco fueron muy parecidas. Esa concepción de que todo vale para desgastar", ha reprobado.

A su entender, cuando Otegi dice que EH Bildu estaría dispuesto a votar las Cuentas pensaba en que "su objetivo y deseo en relación con el Gobierno es solucionar el tema de los presos". "Y yo lo entiendo porque son sus presos. Son aquellas personas a quienes han mantenido en una estrategia de imposibilitar los beneficios penitenciarios. Tienen una deuda y es comprensible que lo hagan", ha argumentado.