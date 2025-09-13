PNV pide paralizar el centro de refugiados de Arana porque "es insostenible e inadecuado" tenga 350 o 200 plazas

VITORIA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del ABB del PNV, Jone Berriozabal, ha afirmado que seguirán trabajando para "paralizar" el futuro Centro de Protección Internacional de Refugiados de Arana en Vitoria porque es "insostenible e inadecuado", tanto si tiene 350 como 200 plazas.
En una comparecencia en Vitoria, la representante del PNV se ha mostrado, de esta manera, nuevamente en contra del "macrocentro" de refugiados y la propuesta que ha trasladado la alcaldesa, Maider Etxebarria, al Gobierno central para reducir su capacidad de 350 a 200 plazas no ha modificado esa posición.
"Ni 350, ni 200. Un centro de 200 plazas sigue siendo un macrocentro insostenible e inadecuado", ha asegurado la presidenta del Araba Buru Batzar.
Berriozabal ha trasladado su profunda preocupación por "el importante impacto" en los servicios públicos de Vitoria-Gasteiz que el proyecto tendrá "de no paralizarse".
La dirigente jeltzale ha asegurado que el PNV va a seguir trabajando para que el Gobierno español "rectifique y paralice" este proyecto porque "no es bueno ni para Vitoria-Gasteiz ni para Álava ni para Euskadi". "Es nuestra obligación", ha remarcado.
La presidenta del ABB ha recordado que el PNV siempre ha estado en contra de este modelo de acogida "que el Gobierno español pretende imponer en contra de la mayoría social de Vitoria-Gasteiz". Según ha denunciado, este "macrocentro choca con el modelo vasco de acogida", un modelo que apuesta por centros "mucho más pequeños con una acogida y atención más personalizada".