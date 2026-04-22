PNV pone en valor en Europa la necesidad de preservar la actividad de Tubos Reunidos como empresa "tractora"

Delegación del PNV en Bruselas para hablar de Tubos Reunidos - EAJ-PNV

BILBAO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del PNV se ha reunido este miércoles con representantes de la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes (GROW) de la UE, a los que ha informado de la situación de Tubos Reunidos, y ha puesto en valor la importancia de preservar "no solo el empleo en Amurrio, sino una industria tractora de gran importancia para Europa".

"Ni Aiaraldea ni Europa se pueden permitir perder este músculo industrial", ha afirmado tras el encuentro el alcalde de Amurrio, José Ramón Molinuevo, quien ha calificado de "fructífera" la reunión en Bruselas, en la que también han participado la presidenta del ABB, Jone Berriozabal, el parlamentario Jonatan Moreno y la europarlamentaria jeltzale, Oihane Agirregoitia.

El primer edil de Amurrio, una de las localidades donde se ubica la empresa vasca en dificultades, que ha planteado un ERE para 240 empleados dentro de su plan de viabilidad, ha anunciado que se ha alcanzado el compromiso de hacer seguimiento de Tubos Reunidos en tres ámbitos.

"El primero, deuda y aranceles: explorar las ayudas al rescate de la deuda debido al impacto de los aranceles y, por eso, lo van a coordinar con la Dirección de Competencia y con la Dirección de Empleo para ver las soluciones posibles", ha explicado.

El segundo ámbito tiene que ver con la energía, en concreto, con las ayudas a la industria electrointensiva que se van a revisar en este momento con el tema de la guerra de Irán.

La transición y futuro sería el tercer ámbito. "Tal como anunció también el Lehendakari, Imanol Pradales, el PNV ha planteado a los responsables europeos que Aiaraldea y Euskadi acojan un proyecto piloto europeo del 'Industrial Hub' para ayudar a la reconversión industrial hacia un modelo bajo en carbono", ha concluido el alcalde de Amurrio.