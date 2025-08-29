PNV pregunta a Bildu si quiere alabar a ETA con "tanto ruido" con Txiki y Otaegi, y rechaza que fueran como los gudaris

Esteban defiende a la Ertzaintza y dice que "no se construye futuro con viejos dogmas y relatos del pasado, sino con propuestas del presente"

SAN SEBASTIÁN, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha afirmado este viernes que el fusilamiento en el franquismo de los miembros de ETA, Juan Paredes Manot "Txiki" y Ángel Otaegi fue "un salvajismo intolerable", pero se ha preguntado si EH Bildu "con tanta alabanza" y "tanto ruido" quieren "alabar la trayectoria" de la organización terrorista o "la idoneidad de su lucha", y ha rechazado que fueran como los gudaris que combatieron a Franco en 1936.

"No lo compartimos", ha asegurado, para rechazar que se pretenda comparar a Txiki y Otaegi con Lauaxeta, el poeta vasco fusilado por los franquistas, a quien, según ha destacado, "por su profunda y jeltzale creencia cristiana, nunca se le ocurrió matar, secuestrar o amenazar a la gente".

En el acto político del PNV celebrado en Zarautz (Gipuzkoa) para inaugurar en nuevo curso político, el líder jeltzale ha censurado que haya aparecido esta semana en Mungia (Bizkaia) una pancarta "igualando a Lauaxeta" con los miembros de ETA ejecutados en el franquismo. "Nada parecido", ha asegurado.

En este sentido, ha manifestado que la "batalla" del poeta vasco fue la de las instituciones vascas por los derechos humanos, "incluyendo a la gente de otras opiniones". "Sus creencias y valores no eran los de ETA", ha defendido.

Por ello, ha dicho que pueden estar de acuerdo con EH Bildu en que "el asesinato de Txiki y Otaegi fue un salvajismo intolerable", pero le ha preguntado: "¿cuál es el objetivo con tantas alabanzas y tanto ruido en torno a su fusilamiento de Txiki ta Otaegi?, ¿alabar la trayectoria de ETA y la idoneidad de su lucha?, ¿que los valores y principios de los militantes de ETA eran los mismos que los gudaris de 1936?. Pues no estamos de acuerdo", ha subrayado.

Aitor Esteban ha dicho desconocer si Juan Paredes y Ángel Otaegi "iban a seguir o no en ETA durante la Transición, porque desgraciadamente les quitaron su vida antes de poder tomar la decisión".

"¡Pero nosotros tenemos claro que nuestra referencia no son Txiki y Otaegi, sino Lauaxeta!", ha insistido.

EH BILDU, "OBSESIONADA CON EL PODER"

El presidente del EBB también ha acusado a EH Bildu de "no construir" y "bloquear iniciativas". "Está obsesionado con el acceso al poder y lo único que quiere es que el Gobierno de España se mantenga cueste lo que cueste porque, si no, su protagonismo va a desaparecer automáticamente", ha señalado.

Según ha criticado, esta formación "no se está mojando ni en la ducha, es más imagen que programa", y ha recordado la actitud que mantiene la formación soberanista ante las polémicas de este verano sobre "los toros, que aquí sí pero allí no; la orquesta Vulkano, o la bronca con GKS", ha añadido, en referencia a los jóvenes disidentes de la izquierda abertzale.

Aitor Esteban ha señalado que EH Bildu "no se aclara" porque lo suyo "es la épica del relato", mientras que lo del PNV "es la ética del proyecto". "Ahí la diferencia. Mientras unos hacen actos simbólicos, se sacan fotos con unos o con otros, nosotros levantamos Euskadi con proyectos reales", ha aseverado.

Para el líder jeltzale, "no se construye futuro con viejos dogmas y con relatos del pasado, sino con propuestas del presente" como las que tienen el PNV y el Gobierno liderado por el Lehendakari, Imanol Pradales.

DEFENSA DE LA POLICÍA VASCA

Por otro lado, Aitor Esteban ha defendido a la Ertzaintza, que es "una Policía democrática", tras haber sido objeto este verano, junto a las policías municipales, de ataques en fiestas de municipios vascos y de exclusiones de los recintos de txosnas.

Además, ha recordado que la creación de la Ertzaintza fue una demanda del pueblo vasco durante la transición y ha sido un "gran logro", que no lo van a "ensuciar". "Ya se nos ha dicho claro: el hecho de que la Ertzaintza haya combatido a ETA les hace daño. Para nosotros, en cambio, es doloroso que ellos estuvieran a favor de ETA ultrajando a la Ertzaintza", ha subrayado.

Ante los ataques y exclusiones a los agentes por parte de GKS, ha recordado que "las condiciones ideológicas" para esta organización "las creó Bildu, y ahora se vuelve contra ella".