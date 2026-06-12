PNV presenta su nueva marca de 'Le Parti Basque' en Iparralde

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el presidente del IBB, Pantxoa Bimboire, y el alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku, y la tambiñen jeltzale Graxiana Mirande, en un acto de Bidart, en Iparralde - EAJ-PNV

BILBAO, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PNV ha presentado su nueva marca de 'Eusko Alderdi Jeltzale-Le Parti Basque (el Partido Vasco)' en la Comunidad de Iparralde, con la que prescinde el término "nacionaliste" (nacionalista) por "evocar para muchas personas movimientos franceses que nada tienen que ver" con los jeltzales. "Somos demócratas, siempre hemos tenido claro que estamos contra la violencia, a favor de los derechos humanos y con vocación europeísta", ha destacado el presidente del EBB, Aitor Esteban.

Esteban, acompañado del presidente del presidente del IBB, Pantxoa Bimboire Haritschelhar, el vicepresidente de la Mancomunidad de Iparralde y alcalde de Kanbo, Peio Etxeleku, y la vicepresidenta de la Asamblea Territorial de EAJ en Ipar Euskadi, Graxiana Mirande Bec, ha participado en un acto en Bidart, para presentar el cambio de marca en Iparralde.

El líder del PNV ha destacado que Le Parti Basque "representa mejor los valores y la ideología abertzale y de centro del partido en Ipar Euskadi". "El cambio en la marca responde a una voluntad de mayor acercamiento hacia la sociedad de Iparralde, una llamada, un puente, manteniendo nuestra alma y nuestros objetivos como partido", ha asegurado.

Tras subrayar que "el pueblo vasco es un solo pueblo" con una lengua propia, el euskera, ha asegurado que el nuevo nombre del partido "responde a una voluntad de mayor acercamiento hacia la sociedad de Iparralde", aunque mantiene "el alma y objetivos" de la formación jeltzale.

Aitor Esteban ha explicado que la palabra "nationaliste" (nacionalista) de la marca Parti Nationaliste Basque (PNB) --ahora EAJ-LPB-- "evocaba para muchas personas a movimientos franceses que nada tienen que ver" con ellos, que son "demócratas" y siempre han estado en contra de la violencia, a favor de los derechos humanos, y ha mantenido su "vocación europeísta".

En su intervención ante miembros del IBB y cargos electos del partido, ha asegurado que "EAJ tiene mucho que ofrecer a Ipar Euskadi para su futuro y su bienestar", y ha augurado que habrá "una nueva Europa de aquí a 10 o 15 años" y "el sentido que ahora tienen los Estados sufrirá grandes cambios".

"Euskadi debe buscar un lugar en esa nueva Europa. En eso está EAJ, en trabajar por una Euskadi más unida, más libre, más europea y pionera de los derechos humanos", ha remarcado.

"UNA NUEVA ETAPA"

El presidente del IBB, Pantxoa Bimboire Haritschelhar, ha afirmado que EAJ inicia en Iparralde "una nueva etapa" después de haber sido "clave" en las últimas elecciones municipales del Estado francés. "Hay mucha gente que se siente vasca en Iparralde y creemos que compartimos los valores de muchos hombres y mujeres, por lo que estamos preparados y preparadas para seguir avanzando", ha subrayado.

Además, Peio Etxeleku, vicepresidente de la Mancomunidad de Iparralde y alcalde de Kanbo, ha remarcado que la formación jeltzale es "el partido de todos los vascos y vascas" y ha enfatizado que su objetivo es reforzar su liderazgo en Iparralde después de haber sido "decisivos" en la elección de la Mancomunidad de Iparralde.

Por último, ha explicado que trabajará desde la vicepresidencia económica de la Mancomunidad para ampliar la colaboración entre empresas y cámaras de comercio de ambos lados de la frontera.

Finalmente, ha tomado la palabra Graxiana Mirande Bec, miembro de EGI (juventudes jeltzales) y vicepresidenta de la Asamblea Territorial de EAJ en Iparralde, para asegurar que muchos jóvenes buscan hoy "una forma diferente de hacer política" y tienen "convicciones firmes", pero también quieren "soluciones concretas".

"Queremos defender nuestra identidad, nuestra lengua y nuestro país, pero no una política reducida a constantes confrontaciones. En una sociedad cada vez más polarizada, Le Parti Basque ofrece otro camino: el del diálogo, el compromiso y la responsabilidad", ha aseverado.

Además, ha destacado que en EAJ-LPB hablan "de identidad sin nostalgia", pero también "abiertamente de economía" y "con responsabilidad sobre ecología". "Le Parti Basque ofrece a las y los jóvenes algo más valioso que promesas: una visión, la visión de poder vivir, trabajar, emprender un negocio e involucrarse aquí, en Euskadi", ha concluído.