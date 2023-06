PNV presentará candidato a alcalde en Bermeo (Bizkaia) si EH Bildu y Guzan rompen su acuerdo

BILBAO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV de Bizkaia, Itxaso Atutxa, ha asegurado que su partido presentará candidato alcalde en Bermeo si EH Bildu y la plataforma vecinal Guzan rompen su acuerdo en la localidad vizcaína.

El apoyo de Guzan posibilitó este pasado sábado que Asier Larrauri, de EH Bildu, sustituyera al jeltzale Aritz Abaroa, del PNV, al frente de la alcaldía de Bermeo y que, como consecuencia del pacto, el cabeza de lista de la plataforma, Xabier Ortuzar, fuera designado teniente de alcalde del municipio costero.

Aunque la asamblea de EH Bildu en Bermeo ha propusto ya a la segunda en la lista, Nadia Nemeh Shomal, como candidata a regidora del municipio, la plataforma vecinal podría haber sugerido que sea Ortuzar, alcalde en funciones ahora, el que permanezca al frente de la alcaldía .

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Itxaso Atutxa ha señalado que no tiene más información que la que sale en los medios sobre lo que está sucediendo en la localidad, pero ha asegurado que, en caso de que hubiera "una ruptura" del acuerdo entre los independentistas y la plataforma vecinal Guzan, el PNV presentaría a su candidato, Aritz Abaroa.

Atutxa ha explicado que, tras la celebración de las elecciones, el PNV se reunió con Guzan y le hizo una propuesta para formar gobierno, pero que la plataforma, "con total legitimidad", optó finalmente por EH Bildu.

En este sentido, ha afirmado que no ve clara "la firmeza y la profundidad" del acuerdo entre EH Bildu y Guzan, "sobre todo escuchando las declaraciones de cada uno", aunque ha reconocido que "no hemos estado con ellos y no lo sé".

"Nosotros tenemos ocho concejales, y ellos cinco y cuatro. Lo que no sé es hasta qué punto es firme su acuerdo para mantener esa alcaldía. No tengo más información que la que recibo de los medios, pero, si hubiera una ruptura y rompieran el acuerdo que tienen, nosotros presentaremos nuestro candidato", ha asegurado.

DURANGO Y LABASTIDA

Además, la presidenta del BBB del PNV ha destacado que no siente que hayan logrado la alcaldía de la localidad vizcaína de Durango gracias al apoyo del PP, cuyo único concejal votó a favor de la candidata jeltzale, Mireia Elkoroiribe, sino que lo han obtenido porque "PNV y PSE hemos presentado una amplia mayoría".

Asimismo, ha asegurado que el no haber presentado a su candidato a la alcaldía de la localidad alavesa de Labastida no ha sido una decisión tomada mirando al PP, sino que se debe a que "hay que leer lo que ha ocurrido en ese municipio y qué han dicho" los votantes.

"Nos guste o no, el PP se quedó a cuatro o cinco votos de la mayoría absoluta, y nosotros bajamos y tuvimos malos resultados. Por lo tanto, respetar que al PP casi le hayan dado la mayoría absoluta y reconocer que nosotros hemos obtenido malos resultados es más razonable que legítimo, y es actuar con responsabilidad", ha explicado.