PNV propone al alcalde Jon Insausti como candidato para "liderar con fuerza e ilusión el nuevo tiempo" de San Sebastián

Jon Insausti - AYUNTAMIENTO

SAN SEBASTIÁN 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PNV de Donostia ha acordado proponer al actual alcalde, Jon Insausti, como candidato a la Alcaldía de San Sebastián para las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de "liderar con fuerza e ilusión el nuevo tiempo" de la capital guipuzcoana.

La propuesta, que se ha adoptado por unanimidad, será trasladada a las bases de la formación para su debate y respaldo en las cinco juntas municipales de la ciudad, de acuerdo con los procedimientos internos del partido.

Con esta decisión, el PNV apuesta por dar continuidad a "la nueva etapa" que se ha abierto en San Sebastián, "marcada por la cercanía, la ilusión y el impulso de decisiones estratégicas que preparan el futuro de la ciudad", han destacado desde la formación jeltzale.

Para el PNV de Donostia, Jon Insausti ha aportado "una nueva energía" a la gestión municipal, "combinando preparación, cercanía y determinación para afrontar los grandes retos" de la capital guipuzcoana.

"Un alcalde con estilo propio, profundamente donostiarra, que ha despertado ilusión y demostrado que es posible escuchar y tomar decisiones, atender las necesidades de hoy y construir con ambición la ciudad del mañana", ha resaltado, al tiempo que ha apuntado que la vivienda será la primera prioridad de un proyecto que "combina formación, energía, compromiso donostiarra y una forma propia de ejercer el liderazgo".