PNV propone que el TC resuelva los conflictos competenciales para evitar el "bloqueo" de transferencias en vía ordinaria

El grupo 'jeltzale' en el Congreso presenta una reforma de la ley del Tribunal Constitucional

VITORIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PNV llevará al Pleno del Congreso de los Diputados una propuesta para reformar la Ley del Tribunal Constitucional (TC) para que este sea el último órgano que resuelva las cuestiones en materia de competencias, de forma que los tribunales ordinarios "no bloqueen los acuerdos políticos sobre los traspasos de competencias".

El diputado del PNV Mikel Legarda defenderá ante el Pleno que "es necesario garantizar que las cuestiones relativas a las competencias se puedan elevar al Tribunal Constitucional".

Además, el diputado 'jeltzale' Joseba Agirretxea preguntará al Gobierno español sobre las negociaciones de la Política Agraria Común (PAC), según ha informado el PNV en un comunicado.

Esta formación ha presentado una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional con la que pretende asegurar que los tribunales ordinarios "no bloqueen los acuerdos políticos sobre los traspasos de competencias".

El partido 'jeltzale' propone que la última instancia para estas cuestiones competenciales recaiga en el TC, de forma que el proceso "no quede paralizado, como ocurre ahora, en el Tribunal Supremo".

El PNV considera que los acuerdos adoptados entre el Gobierno español y el Gobierno Vasco en las comisiones bilaterales "deben tener posibilidad de llegar al Tribunal Constitucional porque esta es una de sus funciones".

Esta formación ha explicado que aunque siempre ha defendido "la necesidad de un tribunal neutral", considera necesario que esta vía quede garantizada mediante la habilitación de una "una instancia procesal que abra la posibilidad a que el Tribunal Constitucional, como el órgano superior en garantías constitucionales que es según el artículo 123.1 Constitución, pueda revisar la interpretación de las competencias estatales o autonómicas".