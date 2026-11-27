Carteles de la campaña a las elecciones generales del 29N en Euskadi - EUROPA PRESS

BILBAO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PNV, PSE-EE, EH Bildu y el PP culminarán su campaña este viernes en Bilbao, Vitoria, Pamplona y San Sebastián, respectivamente, mientras que Frente Amplio, Podemos y Vox se sumarán a los actos estatales que celebrarán los dos primeros en Madrid y el tercero en Valencia.

Los jeltzales se volcarán en su cierre de campaña en el Arenal de Bilbao, a las 20.00 horas, en movilizar a sus votantes y a los indecisos, a los que apelará a llenar las urnas de papeletas jeltzales, con el objetivo de mantener en el Congreso grupo propio y ser "la voz de Euskadi" en Madrid.

En unas elecciones generales "polarizadas" entre el PSOE y PP para liderar el próximo Gobierno, la formación de Aitor Esteban se ha conjurado contra "los bloques" y se presenta como la "tercera vía", centrada en "la defensa de Euskadi". Uno de sus principales retos en esta campaña ha sido concienciar a los vascos de que el 29N "no se elige el presidente del Gobierno español", sino a "quién va a defender a los vascos".

El PNV se ha reivindicado, además, como "la póliza de seguro para cuidar la Casa Vasca con dos cláusulas claras e irrenunciables: la defensa del autogobierno y la defensa de los derechos democráticos", esta última en clara alusión a la posibilidad de que se forme un Gobierno de PP y Vox.

"Con Vox nada", ha reiterado a lo largo de la campaña electoral ante un cada vez mayor convencimiento de que habrá un cambio de Gobierno como "pronostican las encuestas", con una apelación clara al PP para que respete el Concierto Económico y el Cupo. "El autogobierno no se toca", ha advertido.

Como es tradicional, su último acto electoral lo celebrará en el Arenal bilbaíno. El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el Lehendakari, Imanol Pradales, y los cabezas de lista jeltzales el Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, pedirán por última vez el voto a los vascos.

LA LLEGADA DE "LA MOTOSIERRA"

El PSE-EE, desde el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, a las 18.30 horas, llamará al voto progresista en Euskadi para lograr otros cuatro años de Gobierno de Pedro Sánchez, frente a "la coalición del PP y Vox, Abascal y Feijóo", que "llegarán con la motosierra" para recortar "los derechos conquistados".

El portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, los candidatos Rafaela Romero y Javier Hurtado, y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, advertirán que estas "no son unas elecciones cualquiera" porque "está en juego todo, el futuro de este país". En su opinión, se trata de "avanzar cuatro años o retroceder cuatro décadas: derechos o derechas, un gobierno socialista o un gobierno de PP y Vox, Pedro Sánchez o Feijóo y Abascal".

Por ello, harán un último emplazamiento a los vascos a "moverse y no quedarse en casa" para hacer posible "una victoria socialista", y evitar un Gobierno que esté "en manos de la ultraderecha", que pretende "borrar derechos laborales, privatizar servicios públicos y pensiones, dejar a los jóvenes sin futuro, que la vivienda sea un negocio, negar la violencia machista, y que quiere volver a meter en el armario al colectivo LGTBI".

López ha alertado estos días de que el Gobierno PP y Vox es "un peligro para nuestra tierra", porque los de Abascal "no solo no creen en el autogobierno, es que se lo quieren cargar". "Prefieren una España grande y libre", como, a su juicio, están demostrando allí donde gobiernan con los populares.

Tras recordar que el PP en Gipuzkoa no se presenta al Senado y ha pedido "directamente el voto para la ultraderecha", ha acusado a los populares de "ser Vox y traer las políticas de la extrema derecha también a Euskadi". Por todo ello, los socialistas reclaman "no arriesgarse votando a intermediarios" porque "la única vía segura y útil para frenar a la derecha es el PSOE".

"PARAR AL BLOQUE REACCIONARIO"

También para "parar al bloque reaccionario", EH Bildu apelará al apoyo a la formación soberanista, a partir de las 19.00 horas en el Labrit de Pamplona-Iruña, donde intervendrán su secretario general, Arnaldo Otegi, el cabeza de lista al Congreso por Bizkaia, Oskar Matute, las también candidatas Idurre Bideguren y Eneka Maiz, y el alcalde de la capital navarra, Joseba Asiron.

La formación soberanista, que también cree "cruciales" estos comicios, los considera un "referéndum" para elegir entre "democracia o autoritarismo; civilización o barbarie". "Frente a las derechas, derechos; frente a sus recortes, garantías", subraya.

De hecho, en estas dos semanas de campaña, EH Bildu ha advertido de que "lo que está en juego no es la alternancia" en el poder, sino el "retroceso hacia el autoritarismo", por lo que pondrá sus votos al servicio de un Gobierno progresista para impedir, "gratis et amore y sin contrapartidas", que la derecha y la ultraderecha accedan al Gobierno.

Eso sí, piden "toda la fuerza posible" el 29N, para que EH Bildu en Madrid lleve "a la mayoría progresista a donde tiene que ir", tal como defiende Matute, que avisa de que, sin su formación, "no dan las cuentas" para "derrotar a la extrema derecha".

Para ello, instan a apoyar "a la izquierda soberanista vasca para garantizar condiciones de trabajo, y salarios y vivienda dignas, y para dejar sin escaños al bloque reaccionario". "A más EH Bildu, menos precariedad, menos recortes y privatizaciones, más derechos y más garantías para construir vidas dignas", subraya.

"EL CAMBIO"

El PP, que se presenta como "la única alternativa en Euskadi" para lograr el desalojo de Sánchez, celebrará su último mitin en el Hotel Costa Vasca de San Sebastián, a las 18.30 horas, con la participación del presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y los cabezas de lista por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Esther Martínez, Jon Echeverría e Iñaki Oyarzabal.

Para propiciar el cambio de Gobierno, el PP ha pedido el voto "prestado" de los votantes descontentos con el PNV --al que acusa de ser "cómplice del sanchismo"--, y de socialistas "defraudados" con su partido. Además, critica a jeltzales, PSE-EE y EH Bildu por ser "el mismo producto con distinta marca".

"VIVIENDA Y RENTISMO"

Frente Amplio-Fronte Zabala, con el diputado Lander Martínez como cabeza visible, que ha centrado su campaña en la crisis habitacional, a la que PNV y PSE-EE "no ofrecen soluciones", y plantea las elecciones generales como "un referéndum entre vivienda y rentismo".

Este viernes Martínez se desplazará a Madrid para asistir al acto de cierre de campaña estatal, encabezado por Ada Colau, que tendrá lugar a las 18.00 horas en La Nave, en el distrito de Villaverde. También Podemos se centrará en el cierre de Irene Montero en el Auditorio El Hoyo de Moratalaz de Madrid, a las 19.00 horas.

Por su parte, Vox instalará hoy mesas informativas en Bilbao y Vitoria, y su parlamentaria y cabeza de lista al Senado por Álava, Amaia Martínez, se trasladará al acto central que su partido celebrará en Valencia, a las 20.00 horas, con la intervención de su líder, Santiago Abascal.

NOCHE ELECTORAL

El próximo domingo, la mayoría de partidos vascos hará seguimiento de los resultados electorales en Bilbao, salvo el PP que estará en al Hotel Canciller Ayala de la capital alavesa.

A partir de las 20.00 horas en la capital vizcaína, el PNV se reunirá en la sede de Sabin Etxea, EH Bildu en la Plaza del Ensanche, el PSE-EE en Hotel Carlton, y Frente Amplio-Fronte Zabala en el hotel Eurostars Indautxu.