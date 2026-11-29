El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, en rueda de prensa, tras conocerse los resultados electorales del 29N - H.BILBAO-EUROPA PRESS

BILBAO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido que los resultados que han obtenido en estas elecciones generales son "malos, sin paliativos", pero ante el "duro" Gobierno de mayoría absoluta de PP y Vox, hará una defensa "muy seria" en el Congreso de Euskadi, su autogobierno y sus instituciones, así como de "los derechos y libertades" de los vascos.

Esteban ha comparecido en la sede de Sabin Etxea de Bilbao, junto al Lehendakari, Imanol Pradales, y los cabezas de lista al Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava/Araba, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran, para analizar los resultados de estas elecciones en las que los jeltzales solo han obtenido tres diputados, de forma que pierde dos, y no conservaría grupo propio en el Congreso.

El PNV logra un escaño por Gipuzkoa, el de Vaquero, y otros dos por Bizkaia, los de Idoia Sagastizabal e Igotz López, pero se queda sin representación en la Cámara baja por Álava. Además, no tendrán representación en el Senado.

El líder jeltzale ha considerado que las elecciones estatales no son especialmente propicias para su partido, pero también que han sido penalizados por la "extrema polarización" que se ha dado, en dos bloques, aunque ha admitido que tampoco es "excusa".

"No hemos podido o no hemos sabido incorporar al debate nuestra propuesta y nuestra trayectoria. No hemos sabido conectar con el electorado en este momento, en esta precisa ocasión", ha añadido.

Pese a todo, ha destacado que no decepcionará a sus votantes y seguirán trabajando en las Cortes generales con la prioridad "clara" de defender Euskadi.

UN GOBIERNO "DURO"

Tras precisar que ya han advertido desde hace tiempo "que venía el Gobierno de mayoría de PP y Vox" y que Euskadi "no tenía capacidad para frenar esto", ha señalado que se confirma esa realidad. "Ahora vemos a tener que hacer frente a un Gobierno duro, creo que vamos a tener que hacer una defensa de Euskadi muy seria y el compromiso del PNV está ahí, con los escaños que tenemos, pero sigue siendo igual de firme que siempre", ha subrayado.

De esta forma, Aitor Esteban ha remarcado que defenderán Euskadi, su autogobierno y sus instituciones, así como "los derechos y libertades de la ciudadanía" vasca apoyándose siempre en "los principios fundamentales" que les han guiado en política.