PNV reprocha a EH Bildu que viaje a Londres a "criticar" Euskadi y hablar de vivienda cuando su aportación es "cero"

Acto del PNV en Murueta - PNV

BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de BBB, Iñigo Ansola, ha reprochado al líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, que viajara esta semana a Londres, donde presentó la propuesta de su partido en vivienda, para "cuestionar y criticar a Euskadi" y presentar iniciativas en este ámbito cuando "su aportación práctica a la construcción de vivienda pública en Euskadi ha sido cero".

Ansola ha realizado esta reflexión en Murueta (Bizkaia), donde el PNV ha celebrado el Alderdikide Eguna de Bustuarialdea, y en el que ha defendido que hay dos "formas de actuar y hacer política" y, en concreto, se ha referido al problema de la vivienda y a la postura de EH Bildu.

El dirigente jeltzale ha recordado que hace un año PNV y PSE presentaron en el Parlamento vasco la proposición de Ley de medidas urgentes de vivienda, suelo y urbanismo y finalmente entró en vigor la ley hace seis meses con medidas "para movilizar suelo disponible, impulsar la vivienda protegida, reforzar la zonas tensionadas, limitar los pisos turísticos o fomentar el alquiler asequible".

Según ha destacado, es una Ley "para construir más vivienda y más rápido", que contó con el voto negativo "solo de EH Bildu y Sumar". En este sentido, ha aludido al viaje realizado esta semana a Londres por el dirigente de EH Bildu Pello Otxandiano para presentar su propuesta sobre vivienda.

"En Londres ha declarado que 'los Gobiernos están abordando los desafíos de la crisis habitacional con herramientas del siglo XX' y lo dice quien votó no a la ley de medidas urgentes. Votó no a las herramientas vascas del siglo XXI para construir más vivienda y más rápido. Otxandiano ha declarado muy pomposamente que ellos plantean una promoción de vivienda pública a una escala desconocida en este país. En esto tiene razón, llevan años gobernando en más de 100 ayuntamientos vascos y la promoción de vivienda pública es totalmente desconocida", ha criticado.

"CUESTIONAR EUSKADI"

Ansola ha asegurado que Otxandiano ha ido a Londres "a cuestionar Euskadi". "A cuestionar nuestro modelo. A criticar a las instituciones vascas. A alardear de que tienen una gran idea teórica y a ocultar que hasta ahora su aportación práctica a la construcción de vivienda pública en Euskadi ha sido cero", ha manifestado.

El presidente el PNV ha contrapuesto "dos viajes y dos actitudes", la de construir o cuestionar" y la de "defender Euskadi desde Gasteiz o viajar a Londres para criticar a nuestro país".

En este sentido ha defendido que, frente a la actitud de EH Bildu, está la del Lehendakari y el Gobierno vasco en Vitoria-Gasteiz, que ha calificado de "constructiva", con "aportaciones positivas" frente al "no sistemático". "Nosotros, siempre a lo nuestro, a favor de Euskadi, aquí y en el extranjero", ha asegurado.

ERTZAINTZA

Asimismo, ha mostrado su incomprensión ante una actitud que, según ha apuntado, no le "entra en la cabeza". En concreto, ha aludido a que EH Bildu no haya apoyado una resolución presentada en el Parlamento en el que textualmente se decía: "El Parlamento apoya un modelo de convivencia basado en el respeto e impulso a los derechos y libertades de la ciudadanía vasca y el deber con el cumplimiento de las obligaciones (...) Todo ello garantizado y sostenido gracias a la labor profesional de la Euskal Polizia, la Ertzaintza y las Policías Locales".

Ansola ha calificado de "inexplicable" que no lo apoyara y se ha preguntado "dónde está el problema" al hablar de "convivencia, respeto, derecho, libertades y labor de la Ertzaintza y las Policías Locales".

A juicio del presidente del BBB, la postura de EH Bildu es "decepcionante e incomprensible" y cree que "debe una explicación a la sociedad vasca".

Frente a esta postura, Ansola ha indicado que toda la fuerza "política e institucional" del PNV está centrada en "mejorar el presente y construir, juntos, un futuro mejor para Euskadi". "Sentimos el orgullo de representar a este pueblo con compromiso y dignidad, con principios y valores", ha añadido.

Iñigo Ansola ha afirmado que el PNV va a seguir defendiendo Euskadi, "desde el respeto, con unos valores y principios firmes, con espíritu abierto y constructivo y buscando lo mejor para cada persona, para todas las personas que construyen con esfuerzo y tesón este país, Euskadi".

"Nosotros a lo nuestro en Murueta, Busturialdea, Bizkaia, Euskadi, Madrid o Londres. Defendiendo a nuestro país. Promover y desarrollar proyectos de futuro. Ganando la confianza de nuestro pueblo", ha remarcado Ansola que, frente al "mal clima" que se vive en la política española, ha celebrado que en Euskadi prevalezcan "la estabilidad, el respeto, el diálogo entre diferentes y el consenso gracias al modelo vasco propio de hacer política".

BUSTURIALDEA

Ansola ha destacado, precisamente, el trabajo desarrollado en municipios de Busturialdea como Bermeo, Mundaka o Ibarrangelu, en Gautegiz-Arteaga o en Gernika, que, en su opinión, es un "punto y aparte", con el alcalde José María Gorroño, que, "con la ayuda de EH Bildu, está paralizando proyectos que son buenos para el pueblo".

Según ha indicado, el modelo del PNV es el de las "propuestas y hechos" y ha puesto como ejemplo el Plan Estratégico Comarcal, con 13 proyectos y una inversión total de más de 200 millones de euros en la comarca, gracias "a la colaboración interinstitucional de ayuntamientos, Diputación y Gobierno Vasco.

Ansola, que ha hecho una defensa del euskera en su discurso y ha afirmado "no entender la poca ambición que ha mostrado EH Bildu en Navarra respecto a esta lengua", ha manifestado que, gracias al trabajo de los representantes del PNV en esta comarca, "la cadena del PNV no cesa y las construcción de la nación vasca continúa".