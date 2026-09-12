Podemos apela a "dejar atrás las diferencias" para lograr "la unidad de la izquierda" en "una sola papeleta"

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, en el Consejo Ciudadano Autonómico, en Bilbao. - PODEMOS

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Podemos Euskadi, Richar Vaquero, ha reivindicado que su formación tiene "todavía mucho que decir y mucho que hacer" en el País Vasco y ha asegurado que va a "seguir trabajando por la unidad de la izquierda" de cara a las elecciones de 2027. Así, ha abogado por ser "capaces de dejar atrás las diferencias" de las distintas fuerzas para lograr "una sola papeleta".

Vaquero ha abierto este sábado la primera reunión del nuevo curso político del Consejo Ciudadano Autonómico, que se ha desarrollado en Bilbao con las elecciones municipales y forales de 2027 "a la vuelta de la esquina". La formación ha iniciado este semana el proceso de primarias para elegir a sus candidatos para los comicios y ha reforzado la dirección vasca con la incorporación de Miren Echeveste como coordinadora adjunta.

Para su coordinador en Euskadi, "Podemos tiene todavía mucho que decir y mucho que hacer en Euskadi". Así, en un contexto con "un Informe PISA demoledor" para la educación vasca, "un auge desesperante de las ultraderechas y de sus discursos racistas y de odio" y precios que "siguen subiendo", ha defendido que el papel de su formación en la política vasca "es importante".

"Hemos demostrado que somos capaces de llamar a las cosas por su nombre y plantar cara ante muchos desafíos haciendo propuestas coherentes y dando voz dentro de las instituciones a los movimientos sociales y a las diferentes luchas", ha valorado.

Vaquero ha asegurado que Podemos no se va a "equivocar de bando ni de trinchera" y va a "defender lo público, sin excusas", y ha defendido los acuerdos que "mejoran la vida de la gente" alcanzados por su formación en las instituciones. "Cuando no ocupamos ese espacio, es la derecha y la ultraderecha quienes ganan escaños y voz en las instituciones. Es una cuestión de números", ha advertido.

De cara a los comicios de 2027, Podemos Euskadi va a "seguir trabajando por la unidad de la izquierda". "Vamos a cumplir el mandato de nuestra militancia cuando nos dijo que teníamos que trabajar y negociar con otras fuerzas para conseguir una confluencia amplia, en la que las fuerzas progresistas de Euskadi sigan luchando para solucionar los problemas reales de la gente", ha afirmado su coordinador general.

El objetivo es llevar a cabo "un trabajo responsable, con respeto, con discreción y también con valentía" para ser "capaces de construir una alternativa que nos represente a todas". "Un bloque capaz de aglutinar, ilusionar y transformar la realidad vasca", ha señalado.

Según ha explicado, hasta ahora todos han mostrado "buena voluntad" y ahora "lo importante será que seamos capaces de dejar atrás nuestras diferencias y encontrar un camino en el que podamos andar de la mano para conseguir una sola papeleta".

ESPEJISMO

Asimismo, Vaquero ha incidido en que "no se trata solo de presentarse a unas elecciones", sino que "hay que explicar para qué". Por su parte, Podemos se plantea el final de legislatura con el objetivo de "plantear alternativas a lo existente" porque "no llega a todo el mundo".

"Durante años se nos ha hablado del famoso oasis vasco, pero la realidad es que para una parte importante de nuestra sociedad ese oasis no es más que un espejismo. Y no porque Euskadi no tenga herramientas ni oportunidades para hacer las cosas de otra manera. Las tiene. Lo que hay que decidir es cómo se utilizan", ha opinado.

En esta línea, ha mostrado el compromiso de su formación a "luchar por una Euskadi que se preocupe menos por las pugnas partidistas o por la construcción nacional y más por la justicia social y de clase".

Frente a "las políticas liberales del PNV, las puertas giratorias o la gestión y los proyectos para los amiguetes", ha defendido "poner por delante lo público para evitar una Euskadi a dos velocidades" y "cambiar las prioridades" para "poner los problemas reales encima de la mesa y a la gente en el centro".