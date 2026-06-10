Policía Local de Irun y Ertzaintza activan el dispositivo especial de seguridad y convivencia en los Sanmarciales 2026

Policía Local y Ertzaintza activan el dispositivo especial de seguridad y convivencia en los Sanmarciales 2026 - AYUNTAMIENTO DE IRUN

SAN SEBASTIÁN, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Irun y la Ertzaintza han activado un amplio dispositivo especial para las Fiestas de San Pedro y San Marcial 2026 con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia en la ciudad guipuzcoana durante estas semanas. El plan de acción comenzará este fin de semana con la intensificación de la presencia policial con patrullas desplegadas, principalmente en aquellos puntos de mayor afluencia de personas.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, la primera teniente de alcaldesa y delegada de Impulso de Ciudad y Promoción Económica, Nuria Alzaga, y el delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Iñigo Berges, acompañados de responsables de la Policía Local y Ertzaintza han presentado en rueda de prensa los detalles del operativo.

El pasado año ambos cuerpos policiales activaron con "buenos resultados" este dispositivo especial para los Sanmarciales basado en "una coordinación estrecha y una colaboración efectiva" entre Policía Local y Ertzaintza en las calles de Irun.

La coordinación de todos los servicios de emergencia se centralizará en un único puesto de mando, ubicado en la sede de la Policía Local. Desde este centro de operaciones, se organizarán y supervisarán en tiempo real las actuaciones necesarias, en estrecha colaboración con el resto de servicios asistenciales implicados (Protección Civil, servicios sanitarios, municipales), para garantizar así "una respuesta eficaz y coordinada para el buen desarrollo de las fiestas".

A partir del este viernes y hasta el fin de las fiestas, se mantendrá una reunión diaria en la comisarÍa de la Ertzaintza, en la que se hace una valoración de la gestión policial realizada por ambos cuerpos policiales en cada jornada, además de realizar una previsión para el día en curso.

La alcaldesa ha destacado que "la coordinación entre la Policía Local y la Ertzaintza está dando resultados muy positivos y queremos que estas fiestas vuelvan a ser un ejemplo de convivencia, respeto y también de seguridad".

"Durante estos días en los que miles de personas llenan nuestras calles, reforzamos todos los dispositivos y recursos para garantizar el normal desarrollo de los Sanmarciales. Queremos hacer un llamamiento también a la responsabilidad y al respeto hacia los demás, porque solo si somos capaces de cumplir con las normas de civismo, conseguiremos que estos Sanmarciales sigan siendo una fiesta que vivimos en un ambiente de convivencia", ha señalado la primera edil.

Por su parte, el delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana ha puesto en valor el trabajo policial para cubrir las más de 150 actividades festivas y ha resaltado que este dispositivo especial "responde al objetivo claro de incrementar la presencia preventiva en la calle, mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidencia y garantizar una adecuada cobertura de todos los eventos programados".

COMERCIO Y HOSTELERÍA

En la rueda de prensa han participado representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la asociación vecinal de Alde Zaharra-San Juan y del Centro, junto con representantes de las asociaciones BidaShop y Denok Bat, de comercio y hostelería, respectivamente, que forman parte de la Comisión Permanente de Seguridad y Convivencia del Ayuntamiento de Irun.

Alzaga, por su parte, ha hecho un llamamiento, junto con el sector de la hostelería y del comercio y también con las asociaciones vecinales, a que se cumpla con "unas mínimas normas de convivencia y civismo". "Respetar el descanso de quienes viven en las zonas festivas, cuidar del mobiliario urbano y de los espacios públicos y pasarlo bien siempre con civismo es la mejor manera de garantizar que en Irun tengamos una ciudad donde la fiesta y la convivencia van de la mano", ha sostenido.

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA

Asimismo, el Ayuntamiento de Irun refuerza su compromiso con la seguridad y la prevención de las violencias machistas a través de un dispositivo especial que combina vigilancia policial, campañas de sensibilización y servicios de atención directa, con el que se busca garantizar entornos más seguros, especialmente para las mujeres.

De este modo, se fomentan entornos seguros durante las celebraciones, en coordinación con las policías locales de las poblaciones limítrofes como Hondarribia, el Centro de Coordinación Policial Aduanero (CCPA) sito en Hendaia, donde además del control y vigilancia policial en las zonas de mayor concentración de personas, el dispositivo contempla igualmente los trayectos habituales de regreso a casa dentro del programa 'Vuelta a casa segura', una iniciativa orientada a prevenir agresiones sexistas durante la noche por medio de patrullajes específicos.

Por todo ello, se ha establecido un marco de coordinación permanente junto a la Policía local de Irun, mediante la elaboración de estrategias comunes de trabajo. Asimismo, se dispondrá de comunicación directa tanto con el centro de coordinación Policial aduanero (CCPA), Hospital Bidasoa, PAC y los Puntos Lilas de información ante cualquier incidencia relacionada con Violencia Machista.

Se colocarán un total de once puntos seguros de información sobre este tipo de violencia llamados 'Puntos Lilas', con carpas de ese color que proporcionará toda la información y asesoramiento en torno a la violencia machista. También se activará el 'Teléfono Morado', un servicio de atención y acompañamiento a víctimas de violencias machistas.

Por último, ante la mayor concentración de personas y relevancia, se activará una mesa de crisis por parte de la Ertzaintza con el propósito de coordinar, tomar decisiones y optimizar la gestión ante cualquier situación que afecte a la seguridad, desplegándose un Puesto de Mando Operativo Avanzado (PMA) en la calle, reforzando de esta manera la capacidad de respuesta y mejorando la coordinación de los equipos intervinientes.