La Policía local de Irun (Gipuzkoa) contará este año con 36 cámaras más en la calle para seguir reforzando la seguridad

Responsables del Ayuntamiento de Irun, Policía local y Ertzaintza - AYUNTAMIENTO IRUN

SAN SEBASTIÁN 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Irun contará en este año con 36 nuevas cámaras en la calle, que instalará el Ayuntamiento en 18 emplazamientos de la ciudad guipuzcoana para reforzar la seguridad y que también podrá utilizar la Ertzaintza para sus investigaciones. En total, sumarán 226 cámaras a final de 2026, que se irán instalando de manera progresiva.

La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y el delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Iñigo Berges, junto con agentes y mandos de la Policía Local y Ertzaintza, han presentado los detalles este viernes en rueda de prensa.

Estas nuevas cámaras se colocarán mayoritariamente en zonas que no cuentan actualmente con videovigilancia, con el objetivo de "reforzar de manera significativa los niveles de seguridad" en espacios exteriores, "cubriendo las carencias vistas en los sistemas de vigilancia y control de tráfico, contribuyendo a una mayor capacidad de prevención, supervisión y respuesta ante posibles incidencias", han explicado.

Laborda ha afirmado que "la seguridad es un asunto primordial para la vida de una ciudad como Irun" y ha recalcado que es su "máxima prioridad". "Continuaremos dotando de más medios a la Policía Local para reforzar la seguridad y para que Irun siga siendo una ciudad segura", ha añadido.

Por su parte, el delegado Iñigo Berges ha subrayado "la importancia de seguir dotando a la Policía Local de herramientas para seguir construyendo una mejor seguridad" en la ciudad fronteriza.

En esa línea, han recordado que la evolución de la instalación de cámaras muestra "un crecimiento sostenido, especialmente a partir del año 2016". En 2015 se hizo un cambio importante de renovación del sistema central de visualización y grabación de cámaras que permitió ampliar funcionalidades y hacer una gestión integral desde la Policía Local de las imágenes, centralizando la mayoría de las cámaras de la vía pública y edificios en el Centro de Control de la Comisaría de Irun.

Así, las cámaras que se han ido incorporando en diferentes años son las siguientes: año 2000 (14 cámaras), 2006 (14), 2010 (5), 2016 (38), 2017 (10), 2018 (10), 2019 (29), 2020 (1), 2022 (9), 2023 (20), 2024 (24), 2025 (5) y 2026 (36).

De las 190 cámaras de videovigilancia que hay colocadas actualmente, 128 son fijas y 62 móviles. Del total de cámaras, 106 están instaladas en entornos de edificios y 84 en la vía pública. Además de ver las imágenes en tiempo real sobre el tráfico y la seguridad en la ciudad, existe la opción recuperar tomas anteriores para investigaciones posteriores. En este sentido, la colaboración con la Ertzaintza también es efectiva en esta materia.

La partida presupuestaria destinada a estas nuevas cámaras, que progresivamente se irán instalando a lo largo de este año, asciende a 199.500 euros.