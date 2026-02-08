La Policía Municipal de Bilbao realiza un control específico de las ITV

Archivo - Multados 1.854 conductores por positivo en alcohol hasta noviembre de 2024 en Euskadi, el 3,6% de los sometidos a test - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Bilbao realizará desde este lunes y hasta el próximo domingo, día 15, una campaña específica de vigilancia y control de las condiciones técnicas de los vehículos, según ha informado el Ayuntamiento bilbaíno en un comunicado.

Durante la semana se prestará especial atención al hecho de circular con la ITV en vigor, así como al estado y al grado de desgaste de los neumáticos -sobre todo respecto a su adherencia, algo que puede resultar fundamental para prevenir accidentes sobre un suelo mojado- y a los dispositivos de alumbrado.

Esta iniciativa pretende concienciar a conductores de su responsabilidad al volante, con la intención de evitar la siniestralidad y garantizar la seguridad vial en las carreteras.

Todos los datos obtenidos por la División de Seguridad de la Policía Municipal de Bilbao serán incorporados a unas tablas para su gestión estadística, ajustándose a una serie de indicadores previamente establecidos para tal fin.