Las policías vascas realizan una campaña de control de velocidad la próxima semana en varias vías de Euskadi

BILBAO 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ertzaintza y policías locales realizarán una campaña de control de velocidad de vehículos entre los días 22 y 26 de septiembre en "aquellos tramos de riesgo asociado a la velocidad, así como en aquellos puntos donde se circula por encima del límite establecido y existe un elevado índice de siniestralidad" de la red viaria vasca.

Según ha informado el Departamento de Seguridad en un comunicado, este operativo forma parte del calendario de 32 campañas de Vigilancia y Control de Tráfico y Transporte programadas a lo largo de todo el año. Este control, han indicado, es de carácter preventivo.

En 2024, el 32% de las personas fallecidas en accidente de tráfico en las carreteras de Euskadi lo hicieron en accidentes en los que el principal factor fue la velocidad inadecuada, han detallado desde Seguridad.

Las mismas fuentes han resaltado que "se ha demostrado que la velocidad está directamente relacionada con la lesividad de los accidentes de tráfico. Con velocidades de conducción más altas, el número de siniestros y su gravedad aumentan exponencialmente".