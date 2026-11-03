Polifônica presenta 'Deserto', su reinterpretación de la obra y vida del escritor Roberto Bolaño, en Vitoria-Gasteiz

Presentación de la obra 'Deserto' - AYTO. VITORIA-GASTEIZ

VITORIA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía brasileña Polifônica lleva a escena la obra 'Deserto', del escritor chileno Roberto Bolaño, "una propuesta dramática expandida en la que el teatro, literatura, música, imagen y 'performance' se entrelazan".

En rueda de prensa, la concejala de Cultura y Educación, Sonia Díaz de Corcuera, ha informado que la pieza forma parte del 51º Festival Internacional de Teatro y se pondrá en escena este miércoles, a las 19.30 horas, en el teatro Félix Petite.

Se trata de un proyecto concebido por el director y dramaturgo Luiz Felipe Reis, que comenzó a tomar forma en 2015, año en que se conmemoró el 40 aniversario del debut literario de Bolaño en la antología 'Poetas infrarrealistas mexicanos' (1975).

Nueve años después de su concepción, 'Deserto' se estrenó en 2024, año en que se celebró el 40 aniversario de la primera novela publicada de Bolaño y también el 20 aniversario del lanzamiento de su obra maestra '2666'.

Entre poemas, cuentos, crónicas, conferencias, entrevistas y pasajes autobiográficos de Bolaño, se propone una reflexión colectiva en torno a la pregunta "¿Cuál es el papel del artista y de la creación poética en medio de la violencia del mundo contemporáneo?".

Según han explicado, es un viaje a través de la vida del mayor autor latinoamericano de principios del siglo XXI, sobre todo del final, cuando ya estaba enfermo, en el que "se revelan sus inquietudes artísticas y existenciales más fundamentales y recurrentes". Un hombre nacido en Chile, que pasó por México y se estableció en España, dejando una vida marcada por el desplazamiento, el exilio, el desamparo y el rechazo a las normas del sistema.

POLIFÓNICA

Polifônica es un centro de investigación y creación que nació en Río de Janeiro en 2014 impulsado por el director, dramaturgo e investigador Luiz Felipe Reis y la actriz, intérprete e investigadora Julia Lund. Se ha dedicado a la investigación estética y temática sobre "las nociones de polifonía escénica y contraescenas al Antropoceno".

"En conjunto, estas nociones buscan estimular la experimentación con diferentes maneras de abordar y responder al Antropocapitalismo, es decir, a las perturbaciones ecológicas, sociales y políticas generadas por la maquinaria ideológica antropocéntrica, colonialista, capitalista y neoliberal", han señalado.

'Deserto' es un espectáculo que continúa estas investigaciones estéticas y temáticas, además de ampliar su investigación sobre "la tenue línea que une y difumina los límites entre autobiografía y autoficción, intérprete y personaje, así como sobre las relaciones entre lo trágico y el trauma, la violencia y la resiliencia, la metamorfosis, la regeneración y la afirmación de la fuerza vital"; elementos investigados y explorados en todos los proyectos anteriores de Polifônica.