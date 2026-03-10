Pongo, la 'Reina del Kuduro', y la rapera vasca Lova Lois, en la sexta edición del Bilbao Damba Festival de la Sala BBK

Cartel de la sexta edición del Bilbao Damba Festival de la Sala BBK - SALA BBK

BILBAO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala BBK acogerá el próximo 21 de marzo la sexta edición del Bilbao Damba Festival, el gran encuentro cultural inclusivo contra el racismo que incluye en su cartel a la artista angoleña Pongo, conocida como la 'Reina del Juduro' y a la rapera vasca Lola Guerricachebarria, conocida como Lova Lois, junto a Scró Que Cuia, Suprah, Tumbao Global y Olfa Sendesni.

El evento, que alcanza ya su sexta edición, es un espacio artístico inclusivo que celebra la interculturalidad, el aprendizaje y el respeto, ofreciendo además una alternativa vibrante al circuito musical tradicional", según han destacado desde la Sala BBK.

El festival, que tendrá lugar el próximo 21 de marzo a partir de las 18.30 horas, combina actuaciones musicales, danza y otras expresiones artísticas en "una gran celebración colectiva que busca alzar la voz contra el racismo y reivindicar la convivencia entre culturas".

A lo largo de sus diferentes ediciones, el Bilbao Damba Festival se ha consolidado como "un referente en Bilbao y en el conjunto del Estado como espacio para la cultura, la diversidad y el empoderamiento de voces emergentes", han asegurado desde la Sala BBK.

El cartel de esta edición reúne a artistas internacionales y locales que representan diferentes estilos musicales, desde el kuduro angoleño o el afro house hasta el rap y los ritmos afrolatinos. Las entradas para el Bilbao Damba Festival 2026 ya están disponibles y pueden adquirirse a través de la web de la Sala BBK.

CARTEL BILBAO DAMBA FESTIVAL 2026

Pongo, artista angoleña conocida como la "Reina del Kuduro", galardonada como Artista Africana del Año en los Kora Awards 2024, destaca por "la energía vibrante de su música". El músico angoleño Scró Que Cuia se ha convertido en una figura destacada del afro house, con la fusión de ritmos africanos y elementos electrónicos modernos.

Suprah es uno de los máximos exponentes del hip hop en Bizkaia, y uno de los MCs más destacados de la escena local, con más de 20 años de carrera, mientras Lova Lois es el nombre artístico de Lola Guerricachebarria, rapera, poeta y cantautora nacida en Astrabudua. Integrante del grupo Esne Beltza, su obra combina arte, activismo, música y escritura.

Tumbao Global, agrupación cubana de salsa afincada en Bizkaia, cuenta con una trayectoria musical de más de una década y Olfa Sendesni, originaria de Túnez, ha desarrollado su carrera en áreas como la actuación, la pedagogía, la creación en las artes escénicas y la dramaturgia, trabajando en su idioma natal, el árabe. El festival contará además con la participación de African Vibes y DJ Slimdaze.