Portugalete (Bizkaia) invierte 825.000 euros en mejoras de alumbrado del municipio

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BILBAO 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Portugalete ha sacado a licitación, con un presupuesto de 825.263,63 euros (IVA incluido), distintas actuaciones de mejora del alumbrado del municipio vizcaíno. Las empresas interesadas en ejecutar los trabajos pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de septiembre.

Según recogen las bases de la convocatoria, las actuaciones a concurso, con un plazo de ejecución de dos meses desde su adjudicación, incluyen la reforma del alumbrado de Buenavista, la reforma del alumbrado del Casco Histórico, el alumbrado ornamental de la Canilla (fase 2), la reforma del alumbrado de Plaza San Roque (fase 2) y la reforma del alumbrado del entorno de la calle Simón Bolívar.

Con un plazo de ejecución de cuatro meses, dentro de la misma licitación se contempla la sustitución de luminarias en calle Mugakoa (parte alta) y el suministro e instalación de nuevas luminarias en la Calle Mariano Ciriquiaín.