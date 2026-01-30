PP acusa al Gobierno de "invadir competencias de otros" al "imponer" el SMI y no ocuparse de "sus responsabilidades"

El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, en una rueda de prensa en Bilbao, junto a la secretaria general del PP vasco, Esther Martínez. - DAVID DE HARO-EUROPA PRESS

BILBAO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha criticado que el Gobierno, que no se "preocupa de sus responsabilidades", pretenda "invadir las competencias de otros" al pretender "imponer" la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) sin que "venga negociada" por patronal y sindicatos. "¿Para qué están la patronal y los sindicatos, no cargamos la negociación colectiva recogida a la Constitución?", ha cuestionado.

En una rueda de prensa en Bilbao, junto al presidente del PP Vasco, Javier de Andrés, y otros dirigentes de la formacion en Euskadi, ha criticado que la subida anunciada para el salario mínimo interprofesional en un 3,1% en 2026, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas, "no viene negociada por la patronal y los sindicatos".

Tras recordar que en la negociación colectiva "se negocian los salarios y la jornada laboral", ha planteado que, si el Gobierno "quiere imponer la jornada laboral y quiere imponer el salario mínimo, para qué están la patronal y los sindicatos". "¿Nos cargamos la negociación colectiva recogida a la Constitución?", ha cuestionado.

Bravo ha insistido en que su partido apoyará "siempre lo que viene acordado y consensuado entre la patronal y los sindicatos, porque es su responsabilidad, es su trabajo".

En esta línea, ha instado al Gobierno a que, en vez de "dedicarse a invadir las competencias de la patronal y los sindicatos, se podría dedicar, por ejemplo, a que España no se apague y dar unas explicaciones de por qué hubo el apagón, de por qué las pulseras para las mujeres que sufren violencia no funcionan, en hacer menos titulares en Adif y en Renfe y preocuparse de que haya un mantenimiento adecuado".

"Y sorprende que, sin preocuparse de sus responsabilidades, pretendan invadir las competencias de otros", ha criticado el vicesecretario del PP de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras.