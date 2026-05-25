El PP de Basauri denuncia "despilfarro y falta de planificación" tras el desistimiento del apeadero provisional del TAV

BILBAO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Basauri (Bizkaia) ha denunciado este lunes el "despilfarro y la falta de planificación" tras el abandono del proyecto para la construcción de un apeadero provisional del Tren de Alta Velocidad en el municipio, una decisión que, a su juicio, "vuelve a evidenciar la improvisación y la falta de seriedad con la que se está gestionando la llegada de la alta velocidad a Bizkaia".

Desde el PP de Basauri han criticado que, "tras años de anuncios y compromisos institucionales", el proyecto haya sido finalmente descartado "pese a haberse destinado ya más de medio millón de euros a su estudio".

En este sentido, consideran que estamos ante "un nuevo ejemplo de cómo se juega con las expectativas de los vecinos de Basauri, anunciando proyectos que luego nunca se materializan".

Según han recordado, la posibilidad de habilitar un apeadero provisional en Basauri fue planteada en 2022 mediante un protocolo entre distintas administraciones, con el objetivo de facilitar el transbordo de viajeros de la Y vasca mientras se acometían las obras en la estación de Abando en Bilbao.

Posteriormente, en 2023, el Ministerio encargó a la sociedad pública INECO la redacción de un estudio informativo para analizar su viabilidad. Sin embargo, y pese a continuar adelante con el encargo técnico, el proyecto ha sido finalmente abandonado, han criticado, para denunciar que "se ha gastado más de medio millón de euros en un estudio que va a acabar en un cajón, sin ningún resultado tangible para el municipio".

Los populares han recordado que "no es la primera vez que Basauri queda relegado tras grandes anuncios institucionales que no llegan a ejecutarse". En este sentido, han citado otros proyectos "fallidos" como el traslado de Mercabilbao o iniciativas urbanísticas vinculadas al ámbito ferroviario que tampoco prosperaron.

"Basauri no puede seguir siendo el lugar donde se presentan proyectos a bombo y platillo sin garantías reales de ejecución. Nuestros vecinos merecen certezas, planificación y respeto institucional", han advertido desde el PP.