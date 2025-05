PP Bizkaia pide que "la gentuza que siempre ensucia el nombre de todos se quede en su casa" durante la final

Raquel González cree que Metro Bilbao "empieza a tener carencias y puntos flacos" y pide ampliar su horario diario hasta las 02.00 horas

BILBAO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia y presidenta de los populares vizcaínos, Raquel González, ha pedido que "la gentuza que siempre ensucia el nombre de todos los vizcaínos se quede en su casa", este miércoles, con motivo de la final de la UEFA Europa League que se disputa en Bilbao.

González ha hecho este llamamiento en una entrevista a Radio Nervión, recogida por Europa Press, preguntada por si esperaba que el comportamiento ciudadano fuera de alfombra roja con los aficionados del Manchester United y el Tottenham Hotspur en San Mamés.

En ese sentido, y tras asegurar que el 90% de la ciudadanía responderá con un comportamiento ejemplar, ha añadido que, sin embargo, "siempre tenemos un grupito reducido, que son los que más ruido hacen y a los que les encanta dar la nota, ir a tirar botellas a la policía y meterse en la fanzone a enredar". "Esa gentuza, que siempre ensucia el nombre de todos, se podía quedar mañana en su casa" ha subrayado.

Preguntada por las quejas vecinales con motivo de las medidas que requiere celebrar este tipo de eventos, González ha reconocido que "habrá cosas que no nos gusten" pero que "todo sea por un bien mayor, que es la ciudad de Bilbao".

A su entender, "este tipo de eventos son muy buenos para la ciudad" aunque sabe que "traen muchos problemas y tal vez estemos yendo demasiado lejos con el tema de restricciones, de horarios y de vallados por medio" pero, en su opinión, "es mejor ir a más y prevenir que curar".

En este sentido, ha afirmado que "toca acostumbrarse a ese tipo de circunstancias" porque lo positivo es que "la ciudad se ve, se hace internacional y es un impulso inmenso para la hostelería y el comercio, para todo", porque supone "un impacto económico importante y no estamos para decir que no en esta época".

En cuanto al consejo que daría ella a la ciudadanía para que todo salga este miércoles bien, la presidenta del PP de Bizkaia ha pedido a los vizcaínos que este miércoles salgan de casa con "un extra de paciencia y con un extra de ganas de disfrutar de la ciudad".

En ese sentido ha añadido que "imaginando que jugara el Athletic, seguro que iríamos con muchísimo mejor humor y nos molestarían menos las vallas así que, en este caso son dos equipos ingleses, pero los bilbaÍnos somos igual de 'jatorras', así que vamos a disfrutar el día de mañana con un extra de paciencia".

TRANSPORTE PÚBLICO Y METRO

Preguntada por la situación del transporte público en Bizkaia, Raquel González ha recordado que debe ser "la punta de lanza" del territorio porque están empeñados en que no se pueda ir a ningún sitio en coche" por lo que "tendrán que dar alternativas" puesto que "no todo puede ser bicicleta porque no todo el mundo puede usar una bicicleta".

En concreto, se ha referido a Metro Bilbao como "una parte muy importante de la ciudad y el territorio" pero que, tras muchos años de funcionamiento, "empieza a tener muchas carencias"; una de ellas el trazado.

En este sentido, ha afirmado que el metro va avanzando en las ciudades y pueblos en los que está implantado y ahora se encuentran con las trincheras de las líneas de tren que no se han suprimido o se utilizan para el metro, que pasan por el medio y empeoran la calidad de vida de los ciudadanos".

Tras recordar que una de las peticiones del PP vizcaíno desde hace mucho tiempo es que se acometa su soterramiento, especialmente por la zona entre Leioa y Getxo y otras zonas como en Sopelana", ha afirmado que, en su opinión "liberaría muchos metros de espacio".

En este punto, González ha aludido a otras medidas que, a su juicio, reforzarían su uso, como sería, entre otras, la ampliación de su horario por la noche, fijado ahora en las 23.00 horas entre semana, y que su formación pide que "por lo menos dure" hasta las 02.00 de la madrugada, no solo los fines de semana.

También ha apuntado que además de su limitación, el metro tiene otros muchos "puntos flacos", como "las famosas líneas anunciadas hace tiempo que se van atrasando".

A su juicio, hay que ser "más ágiles" porque "no puede ser que ahora anunciemos como estrella la Línea 3, cuando llevan 30 años los vecinos peleando por esa línea y el trazado que finalmente va a ser es el original y, después de discutir durante 30 años, al final, se deciden por el primer trazado".