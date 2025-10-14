El PP critica que "EH Bildu, PSE y PNV vuelven a subir los impuestos" en Vitoria-Gasteiz

VITORIA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del Partido Popular en Vitoria-Gasteiz ha criticado el acuerdo alcanzado entre EH Bildu, PSE y PNV para incrementar las ordenanzas fiscales de 2026 un 2,5%, ya que "la gente en la calle está cansada de que cada vez paguemos más y más impuestos en Vitoria, pero que cada día tengamos peores servicios públicos".

Así lo ha trasladado este martes su portavoz, Iñaki García Calvo, quien ha censurado que, "después del basurazo que hemos tenido que pagar este año y de habernos subido todos los impuestos, la alcaldesa del PSOE y el PNV vuelven a elegir a EH Bildu para volvernos a subir todos los impuestos y las basuras a las familias un 2,5% en 2026".

García Calvo ha denunciado que la ciudad tiene cada año "peores servicios públicos, peor limpieza, peor mantenimiento de la ciudad y mayor inseguridad".

"En este Ayuntamiento lo que hace falta es gestionar mejor, eliminar gastos superfluos y reducir la cantidad que pagamos los vitorianos en impuestos, y el Partido Popular es la única alternativa", ha apostillado.