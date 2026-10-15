El PP critica que "PSOE y PNV dejan a Vitoria-Gasteiz sin soterramiento del tren"

García Calvo - PP

VITORIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de PP Vitoria, Iñaki García Calvo, ha criticado que "PSOE y PNV dejan a Vitoria-Gasteiz sin soterramiento del tren", con un coste de 300 millones de euros, y ha censurado que "renuncian a una transformación urbana clave para la ciudad".

En un comunicado, García Calvo ha señalado que "el PSOE hace ya tiempo que desechó la posibilidad de que el tren llegara soterrado a Vitoria", al comentar que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya dijo que "las ciudades que quisieran soterrar las vías tendrán que asumir el 70% de los costes, lo que, en la práctica suponía que no hubiera soterramiento en nuestra ciudad".

"Incumplen el protocolo que ya estaba acordado y firmado por las tres instituciones vascas. El Gobierno de España establecía que el 50% sería asumido por el y, respecto al 50% restante, se repartía entre un 25% Gobierno Vasco, un 15% el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y un 10% la Diputación Foral de Álava", ha indicado.

En el mismo sentido, ha añadido que "PSOE y PNV siguen sin garantizar" que la conexión del Tren de Alta Velocidad con Pamplona se haga por la capital alavesa, para defender que la conexión con Navarra debe ser a través de Vitoria-Gasteiz, porque es "la mejor alternativa desde el punto de vista técnico, económico y ambiental".

"Posicionaría a Vitoria-Gasteiz como el nudo de conexión estratégico del norte, conectándonos, por un lado, con Madrid y, por el otro, con Barcelona y el resto del corredor Mediterráneo. No queremos que se pierda esta oportunidad histórica para el futuro y el desarrollo económico de la capital de Euskadi", ha insistido.