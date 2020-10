PP denuncia que el PNV "vuelve a dejar a Álava fuera de los grandes proyectos de inversión"

Presentará mociones en el Ayuntamiento y Juntas para "reclamar el peso que le corresponde a Álava en el reparto de los fondos europeos"

El presidente del PP de Álava, Iñaki Oyarzabal, ha denunciado este martes que el PNV "vuelve a dejar a Álava fuera de los grandes proyectos de inversión" y cree que la Diputación Foral de Álava ha llegado "tarde y mal" a la solicitud de los proyectos estratégicos que se presentarán a los fondos europeos para la reactivación económica, "con una falta de interés y liderazgo absoluta por parte del PNV alavés para defender a los alaveses".

En un comunicado, Oyarzabal ha insistido en que Álava "no puede estar

siempre a remolque de lo que hagan las otras diputaciones" y ha recordado que a mediados de agosto el lehendakari, Iñígo Urkullu, envió un listado inicial al Gobierno central con proyectos con un valor de en torno a 11.600 millones de euros.

En este sentido, ha criticado que "de los 66 proyectos presentados, solo tres son para Álava y son tres relacionados con las obras del TAV que corresponden al Gobierno central y ya previstos desde hace años con los compromisos de inversión", por lo que "no aportan nada nuevo".

"Álava está desaparecida y fuera de los grandes proyectos estratégicos. Nada para Álava", ha insistido antes de afirmar que "si no se llega a hacer público el listado inicial de proyectos vascos a los fondos europeos, en el que Álava quedaba fuera, la Diputación de Álava aún estaría dormida".

El PP cree que el PNV "no ha contado con Álava en absoluto a la hora de elaborar los principales proyectos que ha ido diseñando desde el mes de agosto". Además, ha señalado que si el listado facilitado por el Gobierno Vasco supone una inversión de alrededor de 12.000 millones de

inversión, "¿de dónde van a salir los 800 millones de euros que la Diputación de Álava dice que va a reclamar?; ¿qué proyectos de este listado van a quedar fuera para incorporar los de la Diputación de Álava?".

Por eso, ha insistido en que teme que las declaraciones del diputado general, Ramiro González, "se quedarán en meros titulares, sin concretar propuestas de futuro". Ante esta situación, ha anunciado que el PP presentará mociones en el Ayuntamiento de Vitoria y en Juntas Generales de Álava para "reclamar el peso que le corresponde a Álava en el reparto de los fondos europeos".

"No es de recibo que volvamos a ser la última institución que llega al reparto de estos fondos. No tiene ningún sentido que a estas alturas, la Diputación de Álava no hubiese trasladado al Gobierno Vasco, que ya ha enviado dos documentos al Gobierno central, ningún proyecto que esta institución fuese a liderar", ha señalado.

Oyarzabal ha insistido en que "no puede ser que Bizkaia vuelva a ser la gran beneficiada de los proyectos tractores y estratégicos para la próxima década, porque casi el 80% de los proyectos se los lleva ese Territorio".