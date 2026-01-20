PP denuncia los retrasos "injustificables" en la Y vasca mientras PNV y PSE "encadenan fechas que nunca se cumplen"

Archivo - El eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

BILBAO, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha calificado de "muy preocupante" el "durísimo" informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea que considera "inalcanzable" el objetivo de concluir las conexiones prioritarias de transporte comprometidas por la UE para 2030, incluida la Y vasca del Corredor Atlántico que debe unir España con el resto de Europa a través de los Pirineos, y ha denunciado que la Y vasca "acumula retrasos injustificables mientras el PNV y el PSE se limitan a encadenar anuncios y fechas que nunca se cumplen".

En un comunicado, el eurodiputado vasco del PP Javier Zarzalejos ha denunciado que las conclusiones de los auditores europeos "desmontan la política de anuncios triunfalistas" de los gobiernos vasco y central y "ponen en evidencia su incapacidad gestora para poner en marcha una infraestructura estratégica para Euskadi y para el conjunto del España".

Según ha subrayado, el informe "compromete políticamente tanto al Gobierno de España como al Gobierno Vasco, sostenidos por PNV y PSE, de décadas de retrasos, promesas incumplidas y falta de ambición".

Los auditores europeos, ha destacado, concluyen que el objetivo de completar las conexiones prioritarias de transporte antes de 2030 es "inalcanzable" y advierten de que la situación en 2025 es "incluso peor que la existente en 2020, muy lejos de lo previsto inicialmente".

Para Zarzalejos, este diagnóstico "constata de forma inequívoca el incumplimiento de los compromisos adquiridos públicamente, después de que ambos gobiernos se comprometieran a tener finalizada la Y vasca en 2030".

"La Unión Europea confirma lo que venimos denunciando desde hace tiempo: la Y vasca acumula retrasos injustificables mientras el PNV y el PSE se limitan a encadenar anuncios y fechas que nunca se cumplen", ha señalado.

Especialmente "grave" es la situación del enlace con Francia, cuyo "retraso oficial" alcanza ya los 20 años respecto al calendario inicial, ha remarcado el europarlamentario popular, que ha destacado que el Tribunal de Cuentas Europeo "considera irrealizable el horizonte de 2030 y, además, la decisión del Gobierno francés de aplazar desde 2023 las inversiones en conexiones transfronterizas para priorizar las interiores apunta a un retraso aún mayor, que podría extenderse al menos hasta 2042 y que ni siquiera queda reflejado en el informe".

Ante esta situación, Zarzalejos ha señalado que el Grupo del Partido Popular Europeo ya ha solicitado la celebración de un debate específico en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo sobre el contenido del informe y sus consecuencias.

A su juicio, el análisis del Tribunal de Cuentas "merece algo más que el silencio del Gobierno Vasco y del Gobierno de España y exige una explicación clara y pública".

"No estamos ante un problema aislado. Tenemos graves y crecientes problemas en infraestructuras esenciales, no solo ferroviarias, sino también energéticas y viarias. Se están generando importantes cuellos de botella que frenan nuestro crecimiento y comprometen nuestra competitividad", ha advertido.

Zarzalejos ha subrayado que esta situación evidencia "una gestión fallida, incapaz de planificar, ejecutar y cumplir los objetivos anunciados", así como de "defender en Europa una infraestructura estratégica ante las instituciones comunitarias".

"La Y vasca es clave para la movilidad, la competitividad y la conexión de Euskadi con Europa, pero bajo la gestión del PNV y el PSE se ha convertido en el símbolo del incumplimiento y de la pérdida de credibilidad de sus gobiernos", ha concluido.