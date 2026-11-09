El PP se desmarca de la negociación presupuestaria tras constatar con D'Anjou sus diferencias y falta de "confianza"

De Andrés (en el centro) comparece ante los medios de comunicación tras reunirse con el consejero de Hacienda - EUROPA PRESS

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Euskadi, Javier de Andrés, se ha desmarcado de la negociación presupuestaria con el Ejecutivo vasco tras reunirse con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël D'Anjou, y ha argumentado que su grupo no puede apoyar unas cuentas elaboradas por un gobierno en el que no tiene "confianza" y cuyo modelo no comparte.

De Andrés ha planteado esta reflexión tras mantener una reunión de apenas media hora con D'Anjou, en el marco de las negociaciones presupuestarias que este ha iniciado este lunes con la oposición.

El dirigente del PP ha afirmado que su partido no tiene "confianza" alguna en el Gobierno Vasco, al que ha reprochado que los servicios públicos son cada vez "peores", pese a que cada vez maneja más presupuesto. "No tendría sentido que el Partido Popular diera su confianza a un gobierno que no usa bien el dinero", ha añadido.

Javier De Andrés también ha criticado que el proyecto presupuestario crezca un 7,6% respecto al del año anterior, cuando una subida de esta magnitud no se corresponde con "la realidad de la economía vasca", cuyo crecimiento estimado para 2027 es de un 1,9%.

"Obviamente, la diferencia entre el 1,9% que crece en la economía real y el 7,6% que crece el presupuesto del Gobierno Vasco la ponen los trabajadores", ha afirmado De Andrés, refiriéndose a los ingresos obtenidos por las instituciones de Euskadi a través de la fiscalidad.

"MODELO EQUIVOCADO"

El presidente de los 'populares' vascos ha indicado que su partido no apoyará "un modelo equivocado" que "carga" sobre los trabajadores y las familias "la responsabilidad de cubrir un presupuesto cada vez más alto pero cada vez con peores servicios".

Por ese motivo, ha dado por hecho que su grupo no continuará la negociación presupuestaria iniciada este lunes con el Ejecutivo autonómico, de la que según ha dicho, el PP ya se "desmarca".