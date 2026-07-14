PP se felicita de que San Sebastián vaya poner una pantalla gigante en el exterior de Anoeta si España llega a la final

La parlamentaria vasca del PP Laura Garrido y el portavoz popular en San Sebastián, Borja Corominas - EUROPA PRESS

SAN SEBASTIÁN, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, Borja Corominas, se ha felicitado por que el Consistorio donostiarra tenga la intención de poner una pantalla gigante en el exterior del estadio de Anoeta para poder ver el partido si la selección española llega a la final del Mundial de Fútbol.

En declaraciones a los periodistas en San Sebastián, Corominas ha explicado que el edil de Deportes, Iñaki Gabarain, le ha comunicado que pondrán la citada pantalla para la final si España se clasifica para la misma en el exterior del estadio de Anoeta, al igual que se hizo en la final de la Eurocopa.

En esa línea, ha lamentado que "no la hayan puesto también para ver el partido de esta noche". "La pondrán solo si España llega a la final. Seguro que llegamos, eso esperamos todos. En cualquier caso, es una buena noticia", ha afirmado.

El portavoz popular en el Ayuntamiento donostiarra ha señalado que su formación hubiera preferido que "se hubiera puesto en un lugar más céntrico, quizás en Sagüés" y se ha mostrado "absolutamente convencido que la hinchada española hubiera llenado la plaza" y "habría sido un éxito" pero, según ha dicho, "mejor en Anoeta que no se ponga en ningún lado".

RAJOY

Por su parte, la portavoz del grupo Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, preguntada por el artículo del expresidente Mariano Rajoy sobre la selección francesa de fútbol, ha considerado que han sido unas palabras que "han salido de un comentario de los mundiales y todos sabemos también su estilo sarcástico".

Por ello, ha considerado que "tampoco hay que sacar las palabras de contexto" porque Mariano Rajoy "es un hombre de sentido común" y ha incidido en que "obviamente todos los jugadores que juegan en la selección francesa, pues son franceses". "Es algo tan obvio, que no le daría más importancia", ha subrayado.

En cuanto al enfado de Francia por estas manifestaciones, Garrido ha considerado que "quizás no se ha entendido bien, ha dado a la confusión". Además, ha opinado que "tenemos muchísimos problemas" y este asunto "se está utilizando como cortina de humo por el PSOE, por el señor Sánchez, y todos los que le acompañan".

Así, se ha referido a la sentencia en relación al hermano del presidente del Gobierno -que ha sido condenado a 9 años de inhablitación- o a otros temas como "los imputados que tiene, su mujer, la directora de la Guardia Civil, todas las condenas que hemos conocido en relación al señor Ábalos, que no son pequeñas". "Sería conveniente que nos centremos en lo importante", ha añadido.

En esa línea, la parlamentaria popular ha querido, "hoy que juega España contra Francia en el día de la fiesta nacional francesa", lanzar un "mensaje de ánimo" a la selección española y también hacer un llamamiento a que "se puedan seguir los partidos de la Selección Española sin ningún problema, que los ciudadanos puedan vestir las camisetas también sin ningún problema y que rija la libertad, que aquí hay mucho seguidor, más de los que algunos se creen"