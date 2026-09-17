El PP muestra su "decepción" por el discurso "hueco, frío y poco empático con la sociedad" del lehendakari

Grupo parlamentario del PP - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha mostrado su "decepción" con el discurso "hueco, frío y poco empático con la sociedad" del lehendakari, Imanol Pradales, a quien ha recriminado que está "instalado en la autocomplacencia, con nula autocrítica, poca ambición y sin medidas nuevas".

La portavoz del Partido Popular en el Parlamento Vasco, Laura Garrido, ha realizado un balance "negativo" del discurso realizado por Pradales durante el pleno de debate sobre política general, al considerar que "los problemas que teníamos al principio de la legislatura han ido a más".

En este sentido, Garrido ha argumentado el "drama" que supone que los jóvenes no puedan acceder a la vivienda, mientras las medidas del Gobierno Vasco son "meros parches que no dan resultados". También ha reprobado que "no diga nada" en materia de seguridad, cuando ha aumentado el uso de armas blancas y los delitos con violencia, ni tampoco mencione la "campaña de hostigamiento" que sufre la Ertzaintza en las calles de Euskadi.

Sobre educación, ha criticado que el lehendakari "pasa de puntillas" ante un problema que "se veía venir", y constata el "fracaso" de las políticas del Gobierno Vasco que "supedita la educación al modelo identitario del nacionalismo", lo que provoca que Euskadi esté "a la cola" del Estado en comprensión lectora.

También ha recriminado que "no ha dicho nada" sobre sanidad ni las "vacunaciones irregulares que ponen de manifiesto una mala gestión en Osakidetza", ni sobre el 'Pacto de Salud', del cual "no ha puesto ningún resultado sobre la mesa", ámbitos a los que ha añadido el silencio del lehendakari sobre la falta de talento y "los jóvenes que se van por pérdidas de oportunidades", así como sobre "el declive de la industria en zonas concretas" de Euskadi.

Respecto a migración, ha dicho que el Ejecutivo vasco "tiene competencias para integrar a los inmigrantes que podemos necesitar y no hace nada", y ha señalado que en reto demográfico "no se ha comparado con Europa, porque el desfase es total".

Para Laura Garrido, el autogobierno tiene que estar "al servicio de la sociedad". "No queremos un autogobierno al servicio de los nacionalistas, sino que de resultados", ha indicado, para criticar que el lehendakari "no ejerce debidamente las competencias" que ya tiene en el Estatuto y que "coinciden con los problemas" en vivienda, sanidad, seguridad y educación.

"Vemos a un lehendakari muy alejado de la realidad y de los problemas reales que tienen los ciudadanos en el día a día y más instalado en su oasis y en la autocomplacencia", ha sentenciado.