El PP pide la comparecencia de Jauregi en el Parlamento Vasco por el "fiasco" de Hithium

Archivo - El parlamentario del PP Álvaro Gotxi - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS - Archivo

VITORIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha solicitado la comparecencia del consejero de Industria, Mikel Jauregi, en el Parlamento Vasco para ofrecer explicaciones sobre la decisión de Hithium de implantarse en Navarra, algo que ha calificado de "fiasco" para Euskadi, que también aspiraba --junto con otros territorios-- a atraer la inversión de esta empresa china.

El portavoz de Industria del Grupo Popular en el Parlamento Vasco, Álvaro Gotxi, ha afirmado, a través de un comunicado, que el 9 de mayo de 2025 Jauregi "anunció un acuerdo de colaboración con Hithium para que se fabricaran en Euskadi sistemas de almacenamiento de energía".

Para Gotxi, el hecho de que esta empresa vaya a implantarse finalmente en la comunidad foral supone "un auténtico fiasco y una nueva tomadura de pelo" del consejero de Industria y del Gobierno Vasco, a los que ha acusado de "no apostar seriamente por la industria en este país".

El parlamentario 'popular' ha acusado a Jauregi de haber "vendido humo" en un ejercicio realizado "a mayor gloria de su gestión", tras lo que el resultado ha sido "la nada más absoluta".

El Partido Popular ha registrado dos iniciativas en el Parlamento Vasco. Por una parte, ha presentado una solicitud de comparecencia del consejero "para dar cuenta de la pérdida de inversión del grupo Hithium en Euskadi". Además, ha registrado una solicitud de información sobre el Memorándum de Entendimiento anunciado en su día con esta empresa.

Gotxi también ha lamentado que el lehendakari, Imanol Pradales, no haya realizado un ejercicio de "autocrítica" cuando este martes se ha referido a la decisión de esta compañía de implantarse en Navarra.