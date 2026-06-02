El PP pide la gratuidad del peaje entre Vitoria y Bilbao para turismos y vehículos ligeros

Oyarzabal y González - PP

Afirma que "no hay razones que justifiquen" mantener el cobro por el uso de esta vía

VITORIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS -

El Partido Popular ha pedido que se establezca la gratuidad de la autopista AP-68 a su paso por Álava y Bizkaia para turismos y vehículos ligeros.

El portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava, Iñaki Oyarzabal, junto a la portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia, Raquel González, han explicado que esta petición se trasladará a sendas cámaras forales a través de iniciativas.

Además, Oyarzabal pedirá explicaciones sobre este asunto al diputado general de Álava, Ramiro González, en el pleno de control de este próximo miércoles.

La autopista AP-68 constituye una infraestructura vertebral y estratégica para la conectividad de Álava, dado que enlaza Bilbao con Zaragoza y facilita el acceso al corredor mediterráneo. El portavoz del PP en las Juntas Generales de Álava ha explicado que los gobiernos de Aragón y de La Rioja ya han confirmado oficialmente la gratuidad total de sus respectivos tramos a partir de noviembre; y Navarra, para todos los vehículos ligeros.

No obstante, ha señalado que las diputaciones forales de Álava y de Bizkaia han manifestado su intención de mantener el cobro de peajes para la totalidad de los vehículos en los tramos alavés y vizcaíno, lo que --según ha dicho-- "supone un agravio comparativo con los territorios vecinos".

"DESPROPORCIONADO"

Oyarzabal ha asegurado que mantener el peaje para los turismos y vehículos ligeros entraña un serio riesgo para la seguridad vial. "La experiencia acumulada en otras autopistas de peaje demuestra que cuando los conductores perciben el coste como desproporcionado o injusto optan en muchos casos por derivar su tráfico hacia carreteras convencionales alternativas que carecen de las condiciones de seguridad propias de una vía de alta capacidad", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PP en las Juntas Generales de Bizkaia, Raquel González, ha criticado que el PNV y el PSE "pretenden condenar a los vizcaínos a una situación de clara discriminación".

González ha denunciado, además, que la Diputación de Bizkaia "mantenga una política recaudatoria pese a la próxima liberación de la AP-68", y ha defendido que "con unas arcas forales llenas como pocas veces se han visto, lo razonable sería apostar por aliviar costes a la ciudadanía y por una gestión responsable, no por mantener una actitud recaudatoria permanente".