PP rechaza que venga un futuro de nubarrones y dice que Euskadi es "contribuyente neto a la tensión política" en España

La diputada del PP Laua Garrido y el presidente del PP vasco, Javier De Andrés, llegan al pleno de política general en el Parlamento vasco - Carlos González

VITORIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha rechazado las advertencias del Lehendakari, Imanol Pradales, de que vaya a venir un futuro de "nubarrones" y ha manifestado que Euskadi es "contribuyente neto a la tensión política en España". Asimismo, ha afirmado que si hay un lugar "en el que sanchismo ejerce el papel más repugnante" es a través de la política penitenciaria de Gobierno vasco.

En su intervención en el Pleno de Política General que se celebra este jueves en el Parlamento vasco, Javier de Andrés ha iniciado su discurso con una referencia a los aspectos que comparte con Pradales, como su referencia a la invasión de Gaza o a la grave situación del contexto internacional. En cambio, ha indicado que no comparte, por el contrario, su "augurio de nubarrones sobre el futuro", sino que es "más optimista".

"¿Cree usted acaso que en el futuro ese negro que nos vaticina se va a soltar a los terroristas sin cumplir condena y sin arrepentirse? Cree que se rebajarán las condenas a los violadores, que se eliminarán los datos para condenar a agresores machistas. ¿Cree que en un Gobierno del PP se va a indultar y amnistiar a políticos condenados para contar con su apoyo? ¿Cree que se encarecerá la vivienda hasta hacerla inaccesible?", se ha preguntado.

También ha cuestionado si piensa que Alberto Núñez Feijoo "viajará a Mauritania para alentar la inmigración o "abandonará al pueblo saharaui". "¿Piensa que puede venir un Gobierno que facilite la okupación. ¿Dice usted que teme un futuro negro porque el presidente del Gobierno de España pueda alentar los disturbios y los sabotajes en las calles y en eventos deportivos?", ha añadido.

En este sentido, ha asegurado que, tanto él como su partido, estarán trabajando "por la libertad y la democracia para que nada de esto suceda". "Nos gustaría que si algo de esto llega a suceder, también el PNV y su Gobierno estén en el bando de la libertad y la democracia", ha remarcado.